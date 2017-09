Inte den här gången heller...

Det blev bara oavgjort mot FSV Zwickau.

Hansa dominerade spelet men skapade som vanligt för få chanser.

Zwickau satte sin enda målchans.

Vi har inte vunnit hemma på Ostseestadion sedan april.



Hansa Rostock

Hansa är det agerande laget och förlägger mycket av spelet till Zwickaus planhalva. Vi tar välförtjänt ledningen efter att Bischoff och Hilßner kombinerar sig fram. Hilßner hittar till slut Willi Evseev som snyggt sätter 1 - 0 med ett skott från femton meter som skruvar sig in vid höger stolpe.Zwickau kvitterar efter sin enda målchans. På högerkanten tar sig Morris Schröter ner till kortlinjen och slår ett inlägg längs marken som Robert Koch trycker över mållinjen från nära håll.Känslan efter första halvlek är ändå ganska bra. Hansa spelar minst en klass bättre än i lördags mot Werder II. Vi borde ha gjort ett eller två mål till i första halvlek. Fortsätter vi att trumma på borde vi kunna avgöra det här i andra halvlek.Tyvärr är det inte samma energi i andra halvlek. Vi rör oss inte alls så mycket som i första halvlek, lyckas inte sätta motståndaren under press. Spelkvaliteten sjunker och mer och mer blir vårt största problem tydligt: vi klara inte av att skapa målchanser. Hansa byter ut Willi Evseev och Amaury Bischoff tjugo minuter från slutet. Willi Evseev har förutom sitt mål varit en av de mer aktiva Hansaspelarna. Amaury Bischoff gör ingen riktigt lyckad comeback. Passningarna sitter inte där och flera gånger tappar han bollen enkelt på centrala mittfältet. In med Stefan Wannenwetsch och Tim Väyrynen istället.Hansa försöker så klart få in ett mål till men det stannar vid försök. Sista kvarten misslyckas vi liksom under hela andra halvlek med att skapa en enda vass målchans.Slut och återigen bara ett frustrerande oavgjort på hemmaplan. Hansa spelar emellanåt en riktigt attraktiv fotboll. Men vi skapar inga chanser och då är det svårt att vinna.Blaswich - Nadeau, Hüsing, Riedel, Holthaus - Bischoff (71. Wannenwetsch), Br. Henning - Alibaz, Evseev (72. Väyrynen), Hilßner – BenyaminaBrinkies - Schröter, Wachsmuth, Antonitsch, Lange - B.B. Bahn, Frick, Könnecke (90.+2 Wagner), Miatke (64. Tekerci) - R. Koch (84. Eisele), R. König1 – 0 Willi Evseev (27.)1 – 1 Robert Koch (33.)Stefan Wannenwetsch, Fabian HolthausMike Könnecke, Sinan Tekerci, Toni Wachsmuth10.700Patrick Schult (Hamburg)fredag 22 september 19.003. Liga, 10. SpieltagSC Paderborn – Hansa RostockWerder Bremen II – Hallescher FC 1 – 2Sonnenhof Großaspach – Karlsruher SC 1 – 0Sportfreunde Lotte – SV Wehen Wiesbaden 0 – 1– FSV Zwickau 1 – 11. FC Magdeburg – SC Paderborn 1 – 0SV Meppen – VfL Osnabrück ikväll 18.30Rot-Weiß Erfurt – SpVgg Unterhaching ikväll 19.00Chemnitzer FC – Fortuna Köln ikväll 19.00Preußen Münster – VfR Aalen ikväll 19.00Würzburger Kickers – FC Carl Zeiss Jena ikväll 19.00