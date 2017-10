Skön seger hemma på Ostseestadion!

Hansa tog tre poäng hemma mot VfL Osnabrück.

Oliver Hüsing gav Hansa ledningen efter sju minuter.

Efter att Osnabrück haft initiativet större delen av matchen kunde Marcel Hilßner kontra in 2 – 0 på övertid.



Som väntat en del ändringar i startelvan. Tränare Dotchev verkar vilja ge Selcuk Alibaz einen ordentlichen Denkzettel efter dennes svaga insats sist. Alibaz är inte ens med på bänken. Mounir Bouziane startar på vänster mittfält istället för Marcel Hilßner. Tim Väyrynen är ensam anfallare medan Soufian Benyamina sitter på bänken.Matchen blir ett par minuter försenad eftersom domaren upptäck ett hål i målnätet. Ironiskt att det händer hos oss – på Ostseestadion där vi sedan över ett år inte lyckats göra mer än ett mål i någon match.Hansa inleder beslutsamt och får sin belöning efter redan sju minuter. Amaury Bischoff gör en kort hörnvariant och spelar bollen till Bryan Henning som lyfter in bollen i straffområdet. Oliver Hüsing får en perfekt nickträff och målvakten är chanslös när bollen seglar i mål. Hansa leder.Osnabrück kämpa sig sakta men säkert in i matchen. Det är bortalaget som försöker åstadkomma något konstruktivt framåt. Hansa försvar är samlat och agerar beslutsamt. Med en halvtimme spelad har Osnabrück inte skapat någon riktig målchans.Hansa blir starkare mot slutet av första halvlek. Regnet öser ner. Mounir Bouziane och Amaury Bischoff kombinerar sig fram och till slut serverar Bischoff en fristående Willi Evseev. Istället för att slänga fram foten och bara trycka in den förbannade bollen i nät försöker Evseev runda sin försvarare med hjälp av en klackfint och blir av med bollen.Hansa har ett par anfall till innan första halvlek är slut. Osnabrück får inte ut något av sina anfallsförsök. Ändå är Osnabrück nära att kvittera i 44:e minuten. Ahmet Arslan är VfL:s frisparksspecialist och har ett bra skott. Nu beslutar han sig för att helt överraskande skicka iväg ett skott från 30 meter. Arslan får kanonträff och Janis Blaswich hinner precis tippa bollen över ribban.Hansa leder inte oförtjänt i paus. Osnabrück är det aktivare laget men än så länge ofarligt framåt. Minns att VfL på tolv omgångar bara lyckats göra nio mål – sämst i ligan. Hansa har en del lovande anfall och 1, 93 meter Oliver Hüsing som ger oss ledningen efter en hörna.Inga byten und weiter geht´s! Osnabrück börjar intensivt och Hansa backar djupare hem. VfL kommer närmare och närmare en kvittering eftersom man lyckas höja tempot i passningsspelet och får hjälp av Hansa som är alldeles för passivt. Vad sysslar vi med? Så här kan vi inte spela fotboll i en hel halvlek. Pavel Dotchev är mycket riktigt missnöjd med vårt sätt att tigga om baklängesmål. Mounir Bouziane som inte haft någon riktigt lyckad kväll sätter sig på bänken och in kommer Marcel Hilßner.Osnabrück fortsätter att få bättre och bättre grepp om Hansa som inte är nere på knä men som svajar. Efter en dryg timme kontrar VfL och Jules Reimerink får avsluta ensam framför Janis Blaswich. Vår fantastiske målvakt lyckas reflexrädda. Pavel Dotchev vägrar att tillåta oss att vara så defensiva och plockar ut Willi Evseev och sätter in Soufan Beyamina istället. Kanske är det precis den signal som Hansa behöver. Två anfallare med drygt tjugo minuter kvar. Avgör matchen istället för att bli ängsliga och boka ståplats i eget straffområde!Eftersom vi gör så få mål är det inte så konstigt om spelarna blir försiktigt och vill slå vakt om de tre poäng vi har. Vi saknar tron på att vi kommer göra fler mål än ett. Därför blir avslutningen på en match vi leder ofta precis som den ikväll.Stefan Wannenwetsch tar sig framåt längs sidlinjen och kan till slut servera Joshua Nadeau som kommer sprintande. Från kortlinjen slår Nadeau ett vackert inlägg som Soufian Benyamina nickar mot mål. VfL:s målvakt Marius Gerhasbeck gör en jätteräddning.Minuten senare har Tim Danneberg kvitteringen vid sina fötter efter ett inlägg men väljer att omständligt ta ner bollen istället för att bara skjuta. Oliver Hüsing kan ta hand om bollen.Några minuter senare får Marc Wachs ett nästan identiskt inlägg och gör som Danneberg borde ha gjort nämligen att trycka dit direkt. Janis Blaswich dyker och får undan Wachs skott. Mann, der ist jut, der Blaswich!Tim Väyrynen får ett bra nickläge med fem minuter kvar men blir avblåst för att ha klättrat på ryggen på sin motståndare. Väyrynen är förresten en intressant spelare. Han gör ett vekt och lite tveksamt intryck men lika ofta får han med sig bollen och har en fin speluppfattning. Väyrynen gör mer för spelet i och omkring straffområdet än Soufian Benyamina. Det vore intressant om de fick starta båda två inte bara i en match utan två, tre för att se vad det kan göra för vårt spel. De borde som det heter kunna komplettera varandra riktigt bra.Na, VfL, wird´s was mit dem Ausgleich? Osnabrück kommer ha en jobbig hemresa om det här står sig. De lilavita - för aftonen i sin guldfärgade bortadräkt – har investerat oerhört mycket kraft, energi och löpkilometer i den här matchen men fått frustrerande lite ut av den.Domaren lägger till fyra minuter. Stämningen på Ostseestadion är fantastisk med 12.000 åskådare som alla står upp i hällregnet och lyfter sitt lag mot nästa hemmaseger.På en hörna följer målvakt Marius Gersbeck med upp för att äntligen trycka in kvitteringen. Hörnan rensas dock och bollen hittar ut till Marcel Hilßner till höger. Hilßner rusar mot mål med bollen vid fötterna. Efter 60 meter och med en försvarare hängande i hasorna lyckas han trycka bollen i mål. Jaaaaa!!! Hansa gör för första gången på över ett år mer än ett mål hemma på Ostseestadion och tar tre ljuvliga poäng!Hansa spelar inte någon fulländad vacker fotboll ikväll men är välorganiserat och sliter så att man bli riktigt stolt. Osnabrück spelar bättre än flera andra lag i 3. Liga och borde kunna ta sig uppåt i tabellen så småningom.Vår seger innebär att vi närmar oss tredjeplatsen med tre poäng eftersom Fortuna Köln förlorade borta mot SV Meppen.Blaswich - Nadeau, Hüsing, Riedel, Holthaus - Br. Henning, Bischoff (85. Grupe) - Wannenwetsch, Evseev (69. Benyamina) - Väyrynen, Bouziane (59. Hilßner)Gersbeck - Groß, Appiah, Wachs, Susac - Danneberg, Arslan - Renneke (65. Heider), Klaas (65. Alvarez), Reimerink (75. Iyoha) - S. Tigges1 – 0 Oliver Hüsing (7.)2 – 0 Marcel Hilßner (90.+3)Amaury Bischoff, Julian Riedel Marc Wachs, Christian Groß11.900Michael Bacherfredag 27 oktober 19.003. Liga, 14. SpieltagSpVgg Unterhaching – FC Hansa RostockSonnenhof Großaspach – Chemnitzer FC 3 – 1Hansa Rostock – VfL Osnabrück 2 – 0Werder Bremen II – Sportfreunde Lotte 1 – 1Rot-Weiß Erfurt – Hallescher FC 1 – 1SC Paderborn –VfR Aalen 3 – 01. FC Magdeburg – SpVgg Unterhahcing 0 – 3Preußen Münster – Karlsruher SC 1 – 1Würzburger Kickers – SV Wehen Wiesbaden 0 – 5SV Meppen – Fortuna Köln 1 – 0FSV Zwickau – FC Carl Zeiss Jena idag 14.00