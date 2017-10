Starkt Hansa vann igen

Hansa Rostock gjorde en fantastiskt bra bortamatch mot Unterhaching och vann med 3 – 0.

Unterhaching var inför matchen obesegrat och utan baklängesmål sedan fem omgångar.

Tim Väyrynen, Amaury Bischoff och Bryan Henning gjorde Hansas mål.



Hansa startar som väntat med Vladimir Rankovic istället för Joshua Nadeau i backlinjen. Tim Väyrynen börjar som enda anfallare.Unterhaching med gott om självförtroende inleder matchen i ett högt tempo. Efter fem minuter får Christoph Greger avsluta fri fram för Janis Blaswich som hinner få upp armarna och rädda.Hansa kommer så småningom bättre in i matchen men har inga riktiga chanser de första tjugo minuterna . Ett par distansskott än så länge.Sedan tar Hansa över spelet och lyckas verkligen pressa tillbaka Unterhaching. Det är en matchbild vi inte hade räknat med. Hansa kommer i anfall efter anfall och detgår fort framåt. Stefan Wannenwetsch, Willi Evseev och Tim Väyrynen är varsin gång nära att ge oss ledningen.Efter 35 minuter slår Willi Evseev en passning till Tim Väyrynen som skjuter. Bollen tar på en försvarare och går över målvakten och i mål. Väyrynen har så klart tur att bollen ställer målvakten. Men att vi tar ledningen är rättvist och äntligen får vi utdelning i tid!Efter målet försöker Haching skapa något framåt men det lyckas dåligt. Första halvlek slutar utan fler målchanser för något av lagen. Hansa leder efter en imponerande första halvlek. Vi spelar med en fantastisk energi och stressar hela tiden bollhållande Hachingspelare och anfaller med fart. Hemmalaget har faktiskt inte haft mycket till eget spel efter de första tjugo minuterna.Inga byten i paus. Unterhaching inleder aggressivt och skapar ett par chanser. Skyttekungen Stephan Hain får ett fint inlägg att nicka på efter tre minuter men störs av Oliver Hüsing och Julian Riedel så att hans nick går utanför mål. Lite senare ställer Oliver Hüsing till det i eget straffområde när han får en snedträff som Hachings mittfältare Thomas Hagn är nära att göra mål på.I anfallet efteråt får Hansa frispark en meter utanför Hachings straffområde. Bollen en aning till höger om mitten. Fem man i muren. Amaury Bischoff skruvar bollen över muren och in i nätmaskorna till vänster om en chanslös målvakt. Ett riktigt snyggt frisparksmål. Hansa ökar till 2 – 0 efter bara sex minuter av andra halvlek.Med en knapp halvtimme kvar snor Marcel Hilßner åt sig bollen vi hörnflaggan och avancerar ett par meter mot straffområdet. Sedan upptäcker han Bryan Henning som kommer löpande. Från drygt tjugo meters håll dundrar Henning in 3 – 0 med en ljuvlig vristträff. Ett fantastiskt förarbete av Marcel Hilßner som gör en ny topprestation i den här matchen. Bryan Henning älskar att skjuta ur alla möjliga lägen och nu får han full utdelningHansa leder med betryggande 3 – 0 och vi har en halvtimme kvar att spela.Även om 3 – 0 kanske är i överkant måste vi konstatera att hemmalaget än så länge inte riktigt kommer in i matchen. Det är fel att säga att Hansa spelar ut Haching men vi kör ändå över hemmalaget med vår energi. Unterhaching har aldrig tillåtits att hinna hitta sitt spel.Efter 66 minuter lämnar Marcel Hilßner plats för Lucas Scherff. Jag skulle vilja säga att Hilßner varit bäst på plan ikväll. Om Hilßner lyckas spela på samma nivå som han gjort ikväll och senast mot Osnabrück blir det väldigt svårt för Mounir Bouziane att återta sin plats ute till vänster. Med Scherff på planen får vi fortsatt energi och mycket löpvilja.Haching byter in Finn Porath som värvats från VfB Lübeck. Ut går Thomas Hagn.Med mindre än tjugo minuter kvar är Haching nära att kvittera efter en hörna. En skymd Janis Blaswich kan inte ingripa när Ulrich Taffertshofer styr bollen tätt utanför stolpen.Haching måste förstås göra något och byter ut backen Alexander Winkler och sätter in anfallaren Vitalij Lux med tio minuter kvar. Stephan Hain får skottläge från ett tiotal meter men Janis Blaswich räddar.Hansa gör nästa byte och plockar ut Willi Evseev som varit en auktoritet på mittfältet, skapat flera målchanser och dessutom själv varit nära att göra mål ett par gånger. Med sju minuter kvar byter vi in Mike Owusu . Med ett desperat jagande(?) Haching borde det kunna uppstå ljuvligt fria ytor för snabbe Owusu.Unterhaching anfaller men mest pliktskyldigt. Någon passning till rätt adress i avgörande läge levereras inte. Hansa gör sitt sista byte när Bryan Henning sätter sig på bänken och Tommy Grupe joggar in på planen. Tillsammans med Stefan Wannenwetsch är Bryan Henning Hansas blodigel på mittfältet.Med två minuter kvar är det party i Hansas fankurve. Det är underbart att se sådan glädje! Våra fans reser 160 mil med buss, tåg eller bil för den här bortamatchen. 1.000 Hansafans dansar och sjunger. Inför matchen bjöd vår Fankurve på ett snyggt tifo bestående av hela vårt block i vitt och blått, vårt klubbvapen med Hansakoggen i vitt på blå botten samt texten Fußballclub in weiß-blau i vitt på blå botten.Det är alltid så här när vi spelar borta långt från Rostock. Hängivna fans, fantastisk stämning och ett underbart stöd i nittio minuter.Nå, domaren lägger till två minuter och sedan är matchen slut. Efter att Haching inledde matchen beslutsamt har Hansa kontrollerat den. Vi gör en bortamatch där alla spelare helt enkelt går in och presterar från början till slut.I början av säsongen talade Pavel Dotchev mycket om att vårt lag är nästan helt nytt och att det kommer ta tid innan vi fungerar som vi ska. Kanske börjar vi närma oss nu?Nästa söndag möter vi Karlsruhe hemma.K. Müller - M. Bauer, Welzmüller, Winkler (80. Lux), Dombrowka - Steinherr, Taffertshofer, Greger (56. Stahl), Hagn (65. Porath) - Hain, BigalkeBlaswich - Rankovic, Hüsing, Riedel, Holthaus - Bischoff, Br. Henning (88. Grupe) - Wannenwetsch, Hilßner (66. Scherff), Evseev (83. Owusu) – Väyrynen0 – 1 Tim Väyrynen (35.)0 – 2 Amaury Bischoff (51.)0 – 3 Bryan Henning (59.)Alexander Winkler, Max Dombrowka5.000 (1.000 Hansafans) på Alpenbauer Sportpark i UnterhachingBastian Börner (Iserlohn)söndag 5 november 14.003. Liga, 15. SpieltagFC Hansa Rostock – Karlsruher SCChemnitzer FC – Rot-Weiß Erfurt 1 – 0SpVgg Unterhaching –0 – 3VfL Osnabrück – FSV Zwickau 4 – 0FC Carl Zeiss Jena – SC Paderborn 3 – 1VfR Aalen – Werder Bremen II 1 – 0Sportfreunde Lotte – Sonnenhof Großaspach 0 – 2Hallescher FC – SV Meppen 2 – 0Fortuna Köln – Würzburger Kickers 2 – 1Wehen Wiesbaden – Preußen Münster idag 14.00Karlsruher SC – 1. FC Magdeburg idag 14.00