Ett steg närmre fullbordat Europafiasko

Hertha BSC tog ett stort steg närmre ett fullbordat Europafiasko då man förlorade borta mot ukrainska Luhansk med 2-1.

Det som i augusti såg ut som en drömlottning har på två månader förbytts till ett rent mardrömsläge vad gäller Herthas äventyr i Europa League . Berlins stolthet följde nämligen upp den svaga insatsen mot Östersund med att förlora mot ännu ett, på pappret, svagare lag då Luhansk inte oförtjänt slog de blåvita med 2-1 under torsdagskvällen.Och det var inte mycket som stämde för huvudstadslaget denna kväll. Trots en helt ok inledning, där Selke och Lazaro bildade anfallsduo, så satte man inte hemmalaget under särskilt stor press eller skapade några riktigt heta chanser. Luhansk tilläts växa in i matchen och visade, inte minst genom några fasta situationer, att man inte hade någon överdriven respekt för sina tyska gäster.Kort före halvtid hamnade Hertha i underläge. Stark kom på efterkälken och tvingades till regelvidrigheter. Den efterföljande frisparken i bra läge pangades in utav en av Luhansks två brasilianare, Silas. Den stenhårda träffen påminde inte så lite om den förre Herthanen Ronny. Dock hade Silas en del tur då bollen även tog på Essweins häl på sin väg in i mål, vilket ställde Jarstein.Andra halvlekens inledning gav inte mycket tro på att Hertha skulle flyga hem med tre incheckade poäng i bagaget. Selke såg så långt vilsen och oengagerad ut, och skulle precis bytas ut mot Ibisevic, då han mycket fint använde sina 196 centimeter till att nicka in en fint serverad hörna av Plattenhardt. Utjämnat och härifrån kändes matchen öppen igen.Men när Hertha fortsatte förlora närkamper, avsakna tempo och fantasi i uppspelsfasen samt fortsätta misslyckas att komma till heta målchanser uteblir poängen, även mot sämre lag från Ukraina. Detta blev smärtsamt tydligt då Svatok klackade in vinnarmålet tio minuter före full tid, efter att en hemmahörna skapat viss kalabalik i Hertha-försvaret. Det var flera som syndade i situationen som föranledde målet men det är svårt att inte förundras över Niklas Starks insats. Återigen var mittbacken på hälarna och erbjöd Svatok den tid som behövdes för att placera in bollen. Stark, med ett uppskattat marknadsvärde kring 10 miljoner euro, har inte imponerat denna säsong och får snart finna sig i stämpeln som kraftigt övervärderad om inte insatserna förbättras inom kort.Hertha förlorade således ånyo och har ynka en poäng på tre försök och det är svårt att hitta några bortförklaringar som håller en kritisk granskning. Sanningen är att Luhansk kunde gjort fler mål om inte Jarstein storspelat vid flera tillfällen. Det hela är helt enkelt för dåligt. Nu krävs tre raka vinster för att Hertha överhuvudtaget ska ha en möjlighet att övervintra i Europa League. Omöjligt? Kanske inte ändå. Senast Hertha spelade Europa League 2009 började man nämligen precis lika uselt, med en poäng på tre försök. Men efter nio poäng på de tre avslutande omgångarna gick huvudstadsklubben ändå vidare. Låt oss hoppas på en repris för Pal Dardais mannskap.Målskyttar:1-0 Silas (42’)1-1 Selke (57’)2-1 Svatok (79’)