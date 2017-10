Hertha´s spelare gick ner på knä inför matchen mot Schalke. För att protestera mot Rasism och ett alltmera brutalt samhälle.

Hertha stod upp mot rasismen

Hertha´s protest blev en viral succé.

Det gjorde mig stolt. Innan avspark i matchen mot Schalke valde Hertha att ta ställning. Mot rasism och ett alltmer brutalt samhälle. Spelarna stod i armkrok och gick sedan ner på ett knä.



För ett tolerant Berlin och för en öppensinnad värld. Take a knee. Så löd budskapet. Visst är fotboll viktigt men vad som händer i samhället är ännu viktigare. Därför är det bra att ta ställning.



Reaktionerna har inte heller uteblivit. Tidningar som The Guardian och Washington Post skrev om Hertha´s ställningstagande. Runt om i världen samlade Hertha pluspoäng. Härligt. Mera sådant här.

ALEXANDER CARLSSON

2017-10-15 20:06:35

