Inför Hertha BSC-Athletic Bilbao

Torsdagskväll gör Hertha comeback i Europaspelet efter väldigt lång tid. Senast det begav sig var säsongen 2009/10 då Benfica blev för svåra i sextondelsfinalen. Mycket har hänt på dessa åren. Två gånger har vi åkt ur Bundesliga men lyckats studsa tillbaka. De två senaste säsongerna har vi slutat sjua och sexa i Bundesliga, vilket vi är mycket nöjda med. Och nu ska vi pröva våra vingar ute i Europa samtidigt som man ska leverera resultat hemmavid. Men ska man utvecklas som klubb så måste både klubb och spelare lära sig denna extra belastning. Jag själv ser fram emot Hertha´s öden och äventyr i Europa.?Tyvärr så verkar inte Berlinborna resonera på samma sätt. Bara 25 000 verkar dyka upp då Athletic Bilbao kommer på besök. Mycket tråkigt att inte större intresse finns då ett så pass namnkunnigt lag med så fina meriter gästar. Den sena avsparkstiden sägas vara den främsta orsaken till den förväntade låga publiksiffran. Men 21.05 som avsparkstid, är det verkligen sent? Champions League matcherna drar igång 20.45. Bara 20 minuters skillnad. Kanske Hertha kunde ha sänkt biljettpriserna och bara tagit 5 eller 10 Euro i inträde. Minns när vi mötte Paderborn i Zweite för några år sedan och där Hertha hade rabatterade priser och det kom 70 000.?Om gästande Athletic Bilbao kan man säga massor om. Los Leones är kända för sin strategi att bara värva spelare från Baskien. Inte så konstigt kanske då Spanien under den fascistiske diktatorn Franco (som själv höll på Real Madrid) förbjöd både det baskiska språket och den baskiska flaggan. Athletico blev samlingspunkten för alla förtryckta basker och lagets framgångar skänkte stolthet till Baskerna.?För Athletic är en framgångssaga. Trots den snäva rekryteringsurvalet har de rödvita aldrig åkt ur La Liga , vilket man är ensam om tillsammans med Real Madrid och Barcelona. Utan jag skulle vilja säga att Bilbao klarar av att hävda sig rätt bra trots sina förutsättningar. Man kanske inte kan utmana Barca eller Real om ligatiteln men Bilbao brukar allt som oftast hamna på den övre tabellhalvan och spela ute i Europa i princip varje säsong.?På senare år har Bilbao haft en hel del framgångar. Våren 2012 gick laget till final i Europa League där Athletico Madrid blev för svåra. På vägen dit så slog Bilbao ut Schalke i kvartsfinalen om jag inte minns fel. 2016 blev det en kvartsfinal mot Sevilla där de sistnämnda vann först efter straffläggning och sedan vann hela turneringen efter vunnit mot Liverpool i finalen. Lite plåster på såren blev det när Bilbao vann den spanska cupfinalen några månader senare. Att Athletic Bilbao skulle återfinnas i den första seedningsgruppen var därför självklart. Jag ska erkänna att när jag såg att oddset var hela 18 gånger pengarna på Bilbao som slutsegrare så satsade jag några tior på detta.?Förra säsongen kom Bilbao sjua i La Liga. Därmed Los Leones invänta resultatet i cupfinalen mellan Barcelona och Alaves. Då Barca segrade f ick Bilbao kvala sig in i huvudturneringen. Först fick de rödvita åka till Rumänien och möta Dinamo Bucharest. Oavgjort 1-1 och sedan klar vinst hemma med 3-0. I playoff låg Bilbao under med 0-2 borta mot Panathinaikos med på fem minuter vände man till 3-2 och vann sedan hemma med 1-0.?Hemma i Spanien har Bilbao inlett med 0-0 mot Getafe. Sedan 1-0 borta mot Eibar och i söndags blev det 2-0 hemma mot Girona. Kommande söndag gästar Los Leones Las Palmas.Även Hertha har fått en OK start på säsongen. Först vinst i cupen mot Rostock. I Premiären vinst mot storsatsande Stuttgart . Sedan en väntad förlust mot ligaledaren Dortmund . I söndags blev det 1-1 mot Bremen, som Hertha brukar ha svårt mot.?Huvudtränare Pal Dardai har sagt att några förändringar är att vänta jämfört med Bremenmatchen. Klart är att Thomas Kraft kommer att stå. Det var klart sedan tidigare att Thomas Kraft står i Europa League och att Rune Jarstein tar hand om ligan och cupen. Alexander Esswein hade en mindre bra dag mot Bremen och förpassas antagligen ut ur startelvan. Enter Salomon Kalou Karim Rekik klagade över ryggsmärtor efter Bremenmatchen och stod över tisdagsträningen. Möjligt att Niklas Stark tar mittbacksplatsen. Redan lunchtid på söndag spelar Hertha nästa match då vi ska till Hoffenheim . Så det är tätt på given.?Domaren kommer från Slovakien och heter Ivan Kruzliak. Vädret förväntas vid matchstarten 21.05 vara 12 grader med 30% chans till nederbörd.Enligt Herthabloggen immer Hertha kankomma att spela enligt följander: