Inför Hertha BSC-Bayern München

Två stukade lag möter varandra.

Det ville sig inte för Hertha uppe i Östersund. Trots ett massivt spelövertag de första 20 minutrarna ville bollen inte in. Sedan får jämtarna en minst sagt hårt dömd straff med sig och matchbilden ändrades. Hertha förmådde därefter inte att återskapa matchbilden som den såg ut i inledningen och förlusten var ett faktum.?Även Bayern spelade i Europa under den gångna veckan. Förlust för rekordmeister med 0-3 och kritiken var svidande. Carlo Ancelotti tvingades bort och Willy Sagnol kliver in som interimstränare i väntan på en permanent lösning. Turbulententa tider i Münchens röda delar. Hur blir Bayerns reaktion på det som inträffat? Blir det en överkörning eller fortsatt knackigt spel??Överlag en otroligt svag vecka för de tyska lagen ute i Europa. Sex matcher. Sex förluster. Det har inte inträffat sedan 1981. Konsekvensen blev att England rycker ifrån och att Italien nu passerar på femårsrankingen. Bundesliga är nu rankad fyra av de europeiska ligorna. Bara häromåret var vi tvåa. I förlängningen så torde detta innebära att trean i Bundesliga, framöver, tvingas kvala till Champions League ?Finns det ett samband med kräftgången ute i Europa och de alltfler målsnåla matcherna i Bundesliga? Åtminstone jag själv tycker att spelet har varit tråkigare hittills. jämfört med tidigare säsonger. Oroväckande trend hur man än vrider och vänder på det.?När Bayern möter Hertha så brukar de röda vinna tämligen enkelt. I den senaste matchen kom dock ett trendbrott då Hertha fick med sig 1-1 i februari efter att Bayern kvitterat på matchens sista spark. Kan Hertha återupprepa den fina prestationen igen?Troligt lag Bayern München: Ulreich,-Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba,-Rudy, Tolisso-Robben, Müller, Ribery,-Lewandowski.?Ni som såg matchen mot Östersund noterade att Sebastian Langkamp tvingades utgå då han hade smärtor. Därmed blir det Niklas Stark och Karim Rekik som mittlås i denna match. Annars återkommer Mathew Leckie och Rune Jarstein och Marvin Plattenhardt jämfört med Östersund. Marvin Plattenhardt skrev häromdagen dessutom på ett nytt kontrakt. Kul. Salomon Kalou på topp istället för den avstängde Vedad Ibisevic Match i eftermiddag 15.30 på ett fullsatt Olympiastadion, Berlin. Harm Osmers dömer.