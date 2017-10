Inför Hertha BSC-Köln (DFB-Pokal)

Kan Hertha äntligen knipa en vinst?

Länge såg det lika viljelöst som det brukar när Hertha spelar på bortaplan. Rödsvarta Freiburg ledde och hade matchen i sitt grepp. Ett par gånger om var 2-0 nära och ännu en förlust verkade vara ett faktum. Sedan blev Arne Meier foulad och domaren pekade på straffpunkten. Fram stegade Salomon Kalou , som nonchalant satte bollen högt över. Uppgivenheten tog överhanden hos undertecknad. Domaren såg en ny straffsituation sedan Davie Selke blivit nerdragen. Denne gång satte Salomon straffen och helt plötsligt var det "Any Mans Game". Med tanke på hur matchen såg ut stora delar av matchen så får vi vara nöjda med ena pinnen.?Även gästande Köln fick oavgjort i sin match. Mållöst slutade bottenmötet mot Bremen. Köln fördubblade därmed poängskörden från en poäng till två. Efter matchen så kom beskedet att Jörg Schmadtke och Geisseböcke går skilda vägar. Jörg Schmadtke är en högt aktad sportchef som både 2011 och 2017 blivit utsedd till säsongens sportchef. Det var exempelvis Jörg Schmadtke som en gång i tiden värvade Vedad Ibisevic till Aachen. I Köln har framgångarna fortsatt. Jörg förde upp Köln till finrummet. Etablerade de rödvita i Bundesliga och förra säsongen blev det en femteplats och europaspel. Men denna säsongen har det gått tyngre. Bara tre gjorda mål och hela sjutton insläppta. Som sagt endast två pinnar på nio matcher. Domstadt stolthet har hamnat i en ond cirkel som verkar vara svår att ta sig ur. Påminner mycket om Hertha säsongen 2009/10. Spelarna har inget självförtroende och då blir det svårt att vinna fotbollsmatcher.?Annars har Köln ett par intressanta spelare som målvakten Timo Horn eller varför inte Jonas Hector, som slagit sig in landslagstruppen. Marcel Riise, som kan skjuta frisparkar med ackuratess. Den tekniskt skicklige Leonardo Bittencourt . Japanen Osako. Nu finns även Claudio Pizarro i klubben då Jhon Cordoba skadat sig.Troligt lag Köln: Horn-Klünter, Maroh, Heintz, Horn,-Jojic, Özcan, Bittencourt, Handwerker,-Guirassy, Osako.?Det verkar som om Davie Selke´s inhopp gav intryck då vår rekordvärvning tycks starta cupmatchen. Även Valentino Lazaro verkar gå in i startelvan. I övrigt tycks startelvan vara densamma som sist. Hoppas verkligen kan gå ut och visa takter som exempelvis mot Leverkusen för oss som har den matchen på näthinnan. Inom av loppet av knappt en vecka har Hertha tre hemmamatcher på raken. Köln, HSV och Zorya. Nu tar vi oss ur den vinstlösa spiralen.Observera att matchen startar redan 18.30. Spelplatsen är Olympiastadion, Berlin. Marco Fritz dömer.