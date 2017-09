Inför Hoffenheim-Hertha BSC

Observera den tidiga avsparkstiden 13.30 på söndag.

Under fredagen verkade det som om Hertha´s comeback på europascenen mestadels fick tummen upp. Efter en darrig inledning på matchen så växte spelarna in i uppgiften alltmer och i andra halvlek skapades det en del målchanser. Tyvärr var ofta inspelen in i straffområdet av för dålig kvalité. Sett till matchbilden över 90 minuter var ett oavgjort resultat rättvist. I och med Östersunds vinst så blir nästa match i Europa League viktigt då en Östersundsvinst skulle innebära 5 poängs försprång. Men dit är det två veckor och kanske Valentino Lazaro kan vara i speldugligt skick till dess.?Även Hoffenheim spelade Europa League under torsdagen. Förlust hemma mot Braga, vilket var ett ganska oväntat resultat. Inför match stod Hoffenheim 1,34 i odds för att vinna den matchen. Kanske hade Hoffenheim svårt att ladda om efter urladdningen mot Bayern förra helgen då Julian Nagelsmanns mannar vann med 2-0. I Bundesliga är Hoffenheim obesegrade i 19 raka på hemmaplan. Kan Hertha bryta den sviten? Vi ska åtminstone göra ett rejält försök säger sportchef Michael Preetz.Ett möte med Hoffenheim innebär ett återseende med förre detta Herthaner. Nico Schulz på vänsterbacken, som efter två mindre framgångsrika år hos Gladbach, i somras flyttade till Sinsheim. Sandro Wagner hade ingen större lycka som herthan. Men via Darmstadt har Sandro faktiskt spelat till sig en plats i landslaget. Vem hade kunna tro detta för 3-4 år sedan.?Match i Bundesliga innebär att vi roterar tillbaka vissa spelare. Niklas Stark och Per Skjelbred är tillbaka i startelvan. Rune Jarstein likaså. Om det var en historisk match förra helgen med en kvinnlig domare så blir det nydaning även denna helgen. Avspark sker nämligen redan 13.30 på söndag. Mig veterligen har ingen Bundesligamatch spelats så tidigt en söndag tidigare. Matchen Leverkusen-Freiburg spelas 15.30. Ingen av dessa lag spelade Europa League så då kan man tycka att det hade varit bättre om den matchen gått vid lunchtid istället.?Avspark 13.30 söndag på Wirsol Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim. Dömer gör Markus Schmidt.