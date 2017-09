Inför Östersund-Hertha BSC

Hertha kommer med minst 600 fans till Östersund. Starkt!

Vid lunchtid onsdag anlände Hertha i ett privatchartrat plan till Östersund. Vid femtiden hölls det sedan en PK med Pal Dardai och Per Skjelbred , som varade ungefär en kvart. Finns ute på Hertha´s Youtube kanal för den intresserade. Första frågan handlade om hur Pal Dardai såg på Östersund. Pal svarade att Jämtlänningarna är bra organiserade och kämpastarka med vinnarkultur. Ganska omgående kom snacket sedan igång om spel på konstgräs. Enligt Pal Dardai ska inte detta vara en nackdel för Hertha. Spelet blir snabbare på konstgräs och vi har flertalet snabba spelare i vårt lag, så detta bör passa oss. Problemet med konstgräs är att det sliter på ryggen om man spelar på det konstant, men en enstaka match är bara kul och stimulerande. Pal poängterade även att spel på konstgräs inte är en ursäkt för en sämre prestation.?Även Per Skjelbred ser fram emot att möta Östersund, bördig från Trondheim som han här. Vår norrman avslöjade att han som ung spelat ungdomscup i Östersund och att hans pappa har varit på plats för att scouta Östersund de senaste veckorna. Även Per tycker att det ska bli inspirerande att spela på konstgräset. Per fick även frågan om hur Östersund upplevs i Norge. För tiotalet år sedan var det många från Östersund som reste till Trondheim för att kolla på Champions League . Per svarade att Rosenborg fortfarande är storebror jämfört med Östersund men att ÖFK tar steg framåt hela tiden.?Sedan behandlades faktumet att Hertha valt att lämna några spelare hemma. På den frågan svarade Pal att Hertha har en bra trupp på plats och att han var övertygad om att de som kommer spela istället kom göra ett solid insats. Vid sextiden tränade sedan Hertha på Jämtkraft Arena för att acklimatisera sig inför morgondagen.?Mycket glädjande är att Hertha inte kommer vara ensamma mot den jämtländska pöbeln. Utan 600 Herthafans (fler biljetter fick vi inte) kommer stödja laget torsdagkväll. Det är förbaskat bra gjort. Det gör mig stolt att kunna konstatera. Läste förresten en insändare i Östersundsposten om att det hade varit otydlig information om att köpa enstaka biljetter. Skribenten menade att ÖFK´s biljetthantering är diskriminerande för turister och gästande bortafans. Bara att hålla med om den åsikten.?På tal om Östersund så har det i Tyskland varit intresse för klubbens kulturprojekt. Fascinerande att ha en kulturcoach. Spelarna är obligerade att delta i kulturevenemang som bokcirklar (böckerna recenseras). Teaterpjäser sätts upp. Konstutställningar ordnas. Det dansas balett. Allt för att spelarna ska bli modigare på och utanför planen. Intressanta tankegångar från Östersund på det planet.?Match torsdagkväll 19.00 på Jämtkraft Arena, Östersund. Luca Banti från Italien dömer. Matchen kan ses på Kanal 9.