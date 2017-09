Jämnt skägg i historisk match

Hertha fortsätter att ha svårt mot Werder Bremen. Söndagens oavgjorda tvekamp var en relativt pigg match, som dock främst kommer ihågkommas för domarinsatsen.

Det är inte ofta en match som involverar Hertha BSC röner så stort massmedialt intresse som söndagens eftermiddagsmatch mot Bremen gjorde. Anledningen var givetvis huvuddomare Bibiana Steinhaus förtjänst, då hon som första kvinna stod som huvuddomare i en Bundesliga match för herrar. Det ska tilläggas att hon skötte sin debut med den äran och säkerligen lär hon få fler uppdrag under hösten.Hertha började med fixstjärnan Kalou på bänken, då ivorianen hade en längre resa i benen pga VM-kval. I bortalaget hittade vi svenske Augustinsson, som hade en ok eftermiddag men knappast mer. Själva matchen inleddes piggt från båda lagen, men när väl den första euforin lagt sig började båda elvor sätta defensiven i första rummet och tillät inga kontringsytor att uppstå. Istället fick berlinpubliken nöja sig med en småtuff första halvlek, med många närkamper.Just när man skulle till att konstatera att Herthas offensiva uppställning ser oroväckande tam ut denna säsong blixtrade gammelsmurfen Ibisevic till genom en skicklig bollerövring som ledde fram till lagkamrat Leckies tredje fullträff denna säsong. Australiern hittade utrymme mellan Pavlenkas ben och fortsatte därmed ge prov på en målfarlighet som vi knappast såg skymten av under hans två bundesligasäsonger i Ingolstadt.Så långt var Hertha hundraprocentigt effektiva framåt - ett skott och lika många mål. Grönklädda Bremen försökte öka tempot i andra halvlek och tog stundtals grepp om matchen. Hertha föll tillbaka till sina välbekanta grunder, med ett hårt jobbande kollektiv som sprang och slet för varandra, försökte krympa ytor och slå tillbaka genom kontringar.Bremen kom dock att spräcka sin målnola för säsongen, då den för tillfället hete Delaney hittade nätet med halvtimmen kvar att spela. Målet föregicks av lite palaver innanför Herthas straffområde, där danske Delaneys aktion fick såväl Stark som Esswein att se mer än lovligt stolpiga ut. Nämnda duo hade ingen vidare eftermiddag och åtminstone Esswein borde snart ha spelat sig ur startelvan.Bremen kunde sedan ha tagit ledningen genom Fin Bartels, men Jarstein var stabil och stod pall bortalagets återstående försök. Framåt minns vi främst inbytte Stockers möjlighet med dryga kvarten kvar. Men ärligt talat kändes ett oavgjort resultat som det mest logiska. Kanske inte en optimal uppladdning inför Europa League -äventyret som drar igång på torsdag, men förhoppningsvis är det ett smått revanschsuget Hertha som då välkomnar Athletic Club till Olympiastadion.Målskyttar:1-0 Leckie (38')1-1 Delaney (59')