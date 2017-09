Misslyckat Sverigebesök för blekt Hertha BSC

Hertha gav den växande hypen kring Östersund FK ett par hundra hjälpande händer genom att förlora med 1-0 i Europa Leagues andra omgång.

Herregud. Om man (jag) tyckte att mediarapporteringen kring svensk fotbolls nuvarande posterboy Östersund redan var överdriven så lär det bli svårt att öppna tidningen imorgon. Hertha åker alltså till Jämtland för match i EL:s andra omgång och trots en relativt start startelva, även om den innehöll sex ändringar i jämförelse mot matchen mot Mainz, gör Berlins stolthet en slätstruken insats och är återigen oförmögna att presentera ett anfallsspel tillräckligt potent att spräcka målnollan.Det började dock ytterst lovande. Esswein var nära att rulla in ledningsbollen efter endast ett par minuter och hur Ibisevic lyckades missa att ingå i målprotokollet efter sin jättechans i den trettonde minuten undgår fortfarande mitt förstånd. Hertha var i detta läge ett par nummer större än sina jämtländska kollegor och lite talade då för en hemmaseger.Ändå kom matchen att tippa till hemmalagets favör, då den för dagen dålige ytterbacken Torunarigha tog bollen med handen innanför eget straffområde. Säkre straffskytten, tillika flygsabotören, Nouri gjorde inget misstag då han placerade bollen i mitten av Thomas Krafts mål. Hemmaledningen var dessutom starten på en mer jämn matchbild. Hertha hade mer boll än ÖFK men var oförmöget att skapa lika farliga målchanser som i inledningen.Möjligtvis kunde man ana en liten tempohöjning hos gästerna under inledningen av andra halvleken, men det offensiva spelet tenderade att vara lika slätstruket som så många gånger förr. Debuterande yttermittfältaren Lazaro stod inte för något spektakulärt och på andra sidan sprang Weiser och såg mest irriterad ut på allt och alla. Därtill kom innermittfältet med Skjelbred och Lustenberger aldrig åt att skapa tryck framot mot ett välorganiserat och, med svenska mått, bollskickligt Östersund.Det hetaste chanserna i andra halvlek tillhörde faktiskt hemmalaget och landslagsomsusade Ghoddos borde ha avgjort matchen i samband med något av sina lägen. Även om Hertha fick till en slutforcering, med en rad inlägg, hörnor och frisparkar som tryckte ner Östersund rejält under slutskeendet, så skapades få klara målchanser. Det mesta rensades bort från välplacerade försvarsspelare i hemmalaget.Hertha lämnar alltså sitt första Sverigebesök på 12 år med noll poäng i bagaget och ett prekärt utgångsläge i det fortsatta gruppspelet. Måhända var kvällens förlust inte direkt pinsam, men det är ett rejält underbetyg att förlora mot ett lag vars samlade truppvärde knappt uppgår till priset av en Davie Selke . Dardai måste snabbt få ordning på grejerna, för redan på söndag är det match mot ett turbulent FC Bayern. Baserat på kvällens insats kommer den matchen bli riktigt jobbig för Hertha. Som tur är, är fotbollen inte alltid logisk. Det är också tur för de blårandiga att Bayern saknar storspelare som Dennis Widgren, Tom Pettersson eller Alhaji Gero...Målskyttar:1-0 Nouri (22')