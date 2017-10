Stark upphämtning gav poäng mot Bayern

Hertha visade prov på moral när laget hämtade upp ett tvåmålsunderläge mot självaste FC Bayern. Matchen slutade oavgjort och gav huvudstadslaget en rejäl dos självförtroende inför stundande landslagsuppehåll.

Det var inte många i den startelva som skickades ut mot mardrömsmotståndaren FC Bayern som också startadeEndast tre i startelvan mot Östersund i torsdags fick förnyat förtroende när Hertha välkommnade mardrömsmotståndaren FC Bayern under söndagseftermiddagen. Trots detta var det givetvis ett revanschsuget hemmalag som gärna ville fördjupa den kris i vardande som gäckat rekordmästarna den senaste veckan.Ändå såg det mest ut som vanligt inledningsvis. Bayern hade också revansch att utkräva efter den resultatmässiga utskåpningen man åkte på i Paris. Interimstränare Sagnol hade beordrat full fart från början och de rödklädda lydde. Efter en rad fasta situationer, som tryckte ner hemmaspelarna rejält i eget straffområde, kom så utdelningen för gästerna efter tio minuters spel. Ett inspel efter en Bayern-frispark var nog att skapa oreda mellan mittbacksparet Stark-Rekik vilket lämnade fri lejd för Hummels att knoppa in ledningen.Herthas tränare Pal Dardai hade innan matchen talat om vikten att visa mod matchen igenom. De blåvita svarade upp till Dardais instruktioner, men var samtidigt inte så pass naiva att man glömde försvara sig. Efter en kvart nosade Darida på ett mål, men tjeckens skott gick förbi. Försöket gav ändå Hertha råg i ryggen och två minuter senare signalerade domare Osmers för straff, då Kalou gått omkull. Ett perfekt läge för kvittering som dock blev till intet då Osmers korrekt ändrat uppfattning efter att ha särskådat situationen på video och istället dömde nedsläpp.Surt, och än surare skulle det bli. Kort efter att andra halvlek blåsts igång förlorade en fysiskt underlägsen Stark en nickduell mot Lewandowski vilket resulterade i ett friläge från nära håll. Givetvis gjorde polacken inget misstag och 0-2 kändes definitivt som spiken i kistan. Av samma uppfattning tycktes även Kalle Rummenigge och Uli Hoeness, som småflinade på VIP-tribunen.Men tji skulle dem och övriga Bayern-anhängare få. Kort efter den utökade ledningen fick Haraguchi eld under fötterna och dansade sig in i bortalagets straffområde och serverade Duda till sitt första Bundesliga mål. Ett väldigt fint förarbete av japanen, som tydligt bevisade att Bayerns försvar inte är lika ramstarkt denna säsong, och skönt att 40 miljonersförvärvet Duda äntligen fick stå för en första avbetalning efter lång skadefrånvaro.1-2 gav hopp om mer och det kom nästan omgående. I minut 56, efter en Plattenhardt-frispark där Bayern-försvaret återigen stod för en blek figur, tråcklades bollen fram till Kalou som från nära håll satte kvitteringen.Bortalaget var givetvis inte nöjt med ett kryss i Berlin och försökte skapa tryck. Det blev dock inte enklare när Ribery tvingades utgå med vad som tycktes vara en elak knäskada. Ett visst tryck uppstod, naturligt nog, de sista tjugo minuterna men Hertha stod pall förvånande väl och bjöd inte på några klarare målchanser. Tiden rann ut för bortalaget och Hertha knep till slut en stark poäng som givetvis kändes som en seger med tanke på tvåmålsunderläget. Bayern stod dock inte att känna igen och det lär inte skrivas färre krisartiklar den kommande veckan efter insatsen på Olympiastadion.Målskyttar:0-1 Hummels (10')0-2 Lewandowski (49')1-2 Duda (51')2-2 Kalou (55'6