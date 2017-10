Utvisning knäckte Hertha

Herth BSC noterades för sin första hemmaförlust säsongen 2017/18, då Schalke gästade under lördagen och rättvist vann med 0-2.

Om inte ett tungviktsmöte så var det åtminstone en uppgörelse i mellanviktsklassen när Hertha BSC och Schalke 04 drabbade samman efter landslagsuppehållet. Det råder en viss rivalitet mellan de båda klubbarna och dess supportrar så det var således mer än poäng som stod på spel denna eftermiddag.Olympiastadions publik fick dock snabt skrinlägga alla planer på att bli underhållna genom frejdig anfallsfotboll. Båda lagen satte defensiven i främsta rummet och försökte under hela första halvlek utmanövrera sin motståndare. Hertha ville, sin vana trogen, hitta omställninglägen men var inte ens i närheten att skapa något som kunde betecknas som målchans. Hos Schalke gick speluppbyggnaden för långsamt för att kunna utmana ett välorganiserat hemmaförsvar. Några blockerade skottförsök var i princip allt som åskådarna fick ta del av under första halvlek.Det skulle till en mer extraordinär händelse för att bryta det taktiska status quo som matchen vaggats in i. Precis före halvtidsvilan tappade Genki Haragchi bollen vid mittlinjen och i ett överilat försök att vinna tillbaka den satsade japanen med sträckt ben i en alldeles för hög fart. Schalkes Burgstaller fick ta smällen och japanen visades av planen efter att domare Brand visat det röda kortet.Decimerade försökte ändå Hertha väcka liv i sin offensiv. Tränare Dardai bytte in såväl jetlaggade Leckie och rekordförvärvet Selke som ersatte för dagen svaga Duda och Kalou. Dessvärre var olyckssituationerna inte över för hemmalaget. Drygt tio minuter in i andra halvlek hakade Darida upp bortalagets Harit innanför straffområdet och Schalke kunde ta ledningen på straff genom landslagsmannen Goretzka.Dardai kastade in det sista han hade i offensiv kraft i och med att Lazaro fick sista 25 minutrarna i benen men den offensiva nyförvärvstrion hade inte möjlighet att sätta några djupare avtryck denna lördag. Faktum är att ett missriktat skott från Darida, som gick en sisådär fyra meter utanför Fährmanns målbur, var det hetaste i anfallsväg under samtliga 90 minuter. Istället punkterade Die Knappen genom att göra 0-2 med tolv minuter kvar, efter att Rekik slarvat med bollen i uppspelsfasen. Burgstaller väntade kyligt ut Jarstein och placerade enkelt in vinstmålet i tom bur.Hertha bjöd ånyo på en slätstruken offensiv insats, låt vara att utvisningen givetvis spelade en stor roll för matchutgången. Förhoppningsvis kan Selke snabbt komma att sätta sin prägel på offensiven, nu när åttamiljonersmannen äntligen är tillbaka i speldugligt skick. Hemmalaget parkerar nu på den nedre delen av tabellen och bör ta en hel del poäng i de kommande tre ligaomgångarna, då motståndet är överkomligt, för att undvika bli indragna i en bottenstrid. Först ska dock ukrainska Luhansk betvingas i Europa League s gruppspel på torsdag - vinst där så gott som ett måste för att europaäventyret ska leva vidare.Målskyttar:0-1 Goretzka (54')0-2 Burgstaller (78')