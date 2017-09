Bosnisk mittfältare lösningen på krisen

Efter att flertalet offensiva spelare skadat sig väljer HSV nu att plocka in en nödlösning för att stabilisera truppen i form av den bosniske mittfältaren Sejad Salihovic.

Säsongsinledningen har varit överraskande positiv med sex poäng efter tre spelade matcher. Dock har inte allt varit frid och fröjd då den fina inledningen varit minst sagt kostsam med skador på flertalet nyckelspelare.



I premiären klev Nicolai Müller av efter tio minuter med ett avslitet korsband. Borta mot Köln fick Aaron Hunt bytas ut tidigt och senast mot RB Leipzig var det både Filip Kostic och Rick van Drongelens tur att råka ut för skador.



Detta gör att truppen har försvagats på kort tid, och som bekant är övergångsfönstret stängt vilket innebär att det inte längre går att varken värva eller låna in någon ersättare. Ett kryphål finns dock att tillgå då det fortfarande är tillåtet att plocka in spelare som står utan kontrakt – vilket HSV tvingas göra i hopp om att lösa den kris som uppstått.



Under dagen kommer nämligen den bosniske mittfältaren Sejad Salihovic att skriva på ett korttidskontrakt med klubben. 32-åringen har ett förflutet i både Hertha Berlin och TSG Hoffenheim med över 170 matcher i Bundesliga på sin meritlista. De senaste åren har han dock spenderat i Kina och Schweiz, men det utan att ha fått det att stämma full ut.



Nu får han en ny chans att visa vad han går för efter att ha gått kontraktslös sedan den första juli. Chansen till speltid i HSV känns överhängande stor då alternativet just nu är oerhört få i offensiven. Kanske han redan får göra sin debut på fredag då Hannover 96 står för motståndet borta på HDI-Arena.



Även den tidigare HSV-spelare Änis Ben-Hatira ryktas vara på gång in då också han står utan kontrakt. 29-åringens karriär har gått i stå sedan han lämnade Hertha Berlin för ett och ett halvt år sedan och spelade senast i Turkiet där han representerade Gaziantepspor.

0 KOMMENTARER 211 VISNINGAR 0 KOMMENTARER211 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-09-13 11:12:29 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-09-13 11:12:29

ANNONS:

Fler artiklar om Hamburger SV

Hamburger SV

2017-09-13 11:12:29

Hamburger SV

2017-09-09 13:00:00

Hamburger SV

2017-09-08 15:20:00

Hamburger SV

2017-09-02 08:00:00

Hamburger SV

2017-08-26 06:30:00

Hamburger SV

2017-08-25 09:00:00

Hamburger SV

2017-08-20 16:00:00

Hamburger SV

2017-08-19 08:00:00

Hamburger SV

2017-08-13 23:00:00

Hamburger SV

2017-08-13 10:00:00

ANNONS:

Efter att flertalet offensiva spelare skadat sig väljer HSV nu att plocka in en nödlösning för att stabilisera truppen i form av den bosniske mittfältaren Sejad Salihovic.Föga överraskande tog Hamburgs segersvit slut när man under gårdagen förlorade mot RB Leipzig med 0–2 hemma på ett glesbefolkat Volksparkstadion.Äntligen är landslagsuppehållet slut. En högoktanig kamp inleder omgång tre av Bundesliga. Obesegrade HSV ställs mot ett av ligans bästa lag. Det kan bli åka av när Werner och Forsberg bjuder upp till fredagsdans.Det här hände hos Hamburger SV under sommarens övergångsfönster.HSV följde upp ligapremiären med ännu en seger med kuriosa förtecken och befinner sig nu i en överraskande ligaledarposition. Inför matchen menade experter att Köln var en klar favorit, men saknaden av Modeste var tydlig. Dessutom visade die Rothosen en svårslagen laganda och kampvillighet. Ekdal var stod för en fin insats som han krönte med att organisera 3-1 efter en rush på övertid.Efter den viktiga segern i premiären mot Augsburg väntar nu en betydligt svårare uppgift när HSV ställs mot ett revanschsuget Köln på bortaplan.För första gången på sju år gick Hamburger SV segrande ur en säsongspremiär när FC Augsburg besegrades på hemmaplan. Det dock på bekostnad av matchhjälten Nicolai Müller, som mycket dråpligt slet av korsbandet i samband med sitt målfirande.Ett befarat bottenmöte väntar på Volksparkstadion. Efter uttåget i cupen har laget kölhalats i pressen. Bland annat har Kühne och mamma Lasogga varit i luven på varandra . Det är läge att bryta den fleråriga trenden med darriga ligapremiärer.Hamburg är ute ur cupen. Trots en man mer i 70 minuter blev det platt fall och storförlust med 3:1 i andra omgången mot VFL Osnabrück. Tredjeligalaget försvarade sig väl och var hypereffektiva i de få anfall de hade. HSV var precis som tidigare under försäsongen utan skärpa i avslutningsögonblicken. “Nu måste vi snabbt förbättra oss inför ligapremiären”, sa kapten Sakai efter matchen.Säsongens första stora eldprov står för dörren när HSV i eftermiddag beger sig västerut för möte med VfL Osnabrück i den första omgången av tyska cupen.