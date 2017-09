2017-09-24 18:00

Bayer Leverkusen - Hamburger SV

3-0



HSV-skutan sjunker mot botten

Hamburg förlorade för fjärde matchen i rad utan att ens vara nära. På fyra matcher har man nu gjort 0 mål och släppt in 10. Leverkusen vann enkelt med 3:0.

Saknar hjärna

Under valdagen spelade die Rothosen mot die Werkself nere i Rhenlandet. Inför matchen uttalade sig sportchefen Jens Todt som tidigare i karriären varit verksam som journalist om det politiska valet. Han uppgav för Hamburger Abenblatt att han kommer från en SPD-familj. Han drog den gamla klyschan om att den som inte röstar vänster som ung saknar hjärta, men att den som inte röstar höger i medelåldern saknar hjärna. Själv ska han enligt egen utsago ha poströstat på CDU och fru Merkel. Som om han hade på känn att det skulle gå åt skogen garderade han sig. “Om HSV förlorar kommer folk säkert säga att jag borde koncentrera mig på fotbollen, men jag tycker att politik är för viktigt för att inte prata om.”



Trångt och svårt

Tränare Gisdol ställde upp samma elva som startade i onsdags. Då förlorade man med 3:0 mot suveräna ligaledarna Dortmund i en match där man egentligen stod upp rätt bra. Målen kom inte genom några grava försvarsmissar utan var snarare resultat av Dortmunds kvalitet. Sakai hade det dock svårt mot Yarmolenko och blev utbytt väldigt tidigt. Nu fick lagets kapten med tveksam form alltså chansen igen. Han och resten av laget såg till att det blev trångt och svårt för hemmalaget att ta sig fram i inledningen av matchen.



Den gamle hockeytalangen

Efter en kvart ungefär fyrade nyförvärvet Salihovic av en giftig projektil från distans som Leno dock lyckades tippa ut till hörna. Han har under sin första tid i det rödvitblåa stället blandat tillslag av imponerande kaliber med inlägg al a allsvensk snedträff. Fem minuter efter skottet fick HSV:s målvakt istället se sig överlistad. Henrichs lyfte mot bortre kanten. HSV:s backlinje borde lyft upp och ställt offside, men ingen gav ordern. Istället kunde Bailly nicka ner till den gamle hockeytalangen Kevin Volland som drog till på volley. 2:0 kom minuten senare, återigen var det Bailly som stod för sista touchen innan avslutet. HSV:s press var osynkad och Hahn blev enkelt överspelad. Med kvickt spel avancerade ‘kusarna’ och spelade in från högerkanten. Nyförvärvet Alario stötte in bollen med tån vid första stolpen.



Felande kreativitet och skärpa

Efter de två målen var HSV fram till 45 min ett slaget lag. 3:0 var närmare än 2:1. Gisdol gjorde vad han kunde genom att byta ut två spelare i halvtid och ställa om från 4-2-3-1 till 4-4-2. Jatta och Waldschmidt kom in för Salihovic och Walace. Laget visade bättre inställning i andra halvlek, säkert delvis för att Leverkusen med säker ledning slappnade av en aning. Felande kreativitet och skärpa gjorde dock att man aldrig fick någon riktig så kallad hundraprocentig målchans. Vid ett flertal tillfällen slarvades lägen till snabba omställningar bort och spelarna verkade mer intresserade av att söka straffsparkar än att avsluta när de väl kom in straffområdet. Istället blev det ett avslutande 3:0 återigen genom Volland. Han petade in bollen i öppet mål efter inspel från Alario.



Valet av tränare

Ytterbacken Dennis Diekmeier var väldigt besviken när han intervjuades av SKY efter matchen. “Vi var inte närvarande från början, Nu vill vi göra det mycket bättre i den viktiga matchen mot Bremen nästa helg.” Förlusten innebär att laget halkar ner till kvalplats och efter den positiva ligainledningen med två raka vinster är nu allt som vanligt igen. HSV är indraget i striden för nytt kontrakt. Efter Werder väntar en annan bottenkonkurrent i form av Mainz. Gisdol börjar hänga löst och behöver plocka poäng i de här matcherna. Frågan är om inte sportchef Todt tillsammans med klubbchefen har börjat diskutera valet av ny tränare utifall kräftgången fortsätter.



- NUR DER HSV -

/Karl Jansson

Bayer Leverkusen-Hamburger SV Bernd Leno

Benjamin Henrichs

Jonathan Tah

Sven Bender

Wendell

Julian Baumgartlinger

Charles Aranguiz

Admir Mehmedi

Kevin Volland

Leon Bailey

Lucas Alario



Avbytare

Karim Bellarabi

Julian Brandt

Kai Havertz

Dominik Kohr

Ramazan Ozcan

Joel Pohjanpalo

Panagiotis Retsos

Christian Mathenia

Dennis Diekmeier

Kyriakos Papadopoulos

Mergim Mavraj

Gotoku Sakai

Walace

Gideon Jung

Sejad Salihovic

Andre Hahn

Bobby Wood

Lewis Holtby



Avbytare

Douglas Santos

Tatsuya Ito

Vasilije Janjicic

Bakery Jatta

Julian Pollersbeck

Sven Schipplock

Luca Waldschmidt



0 KOMMENTARER 129 VISNINGAR 0 KOMMENTARER129 VISNINGAR KARL JANSSON

2017-09-24 21:50:00

ANNONS:

Fler artiklar om Hamburger SV

Hamburger SV

2017-09-24 21:50:00

Hamburger SV

2017-09-24 09:30:00

Hamburger SV

2017-09-21 06:00:00

Hamburger SV

2017-09-19 13:00:00

Hamburger SV

2017-09-16 06:00:00

Hamburger SV

2017-09-15 10:00:00

Hamburger SV

2017-09-13 11:12:29

Hamburger SV

2017-09-09 13:00:00

Hamburger SV

2017-09-08 15:20:00

Hamburger SV

2017-09-02 08:00:00

ANNONS:

Hamburg förlorade för fjärde matchen i rad utan att ens vara nära. På fyra matcher har man nu gjort 0 mål och släppt in 10. Leverkusen vann enkelt med 3:0.HSV hoppas på ett trendbrott när man under kvällen drabbar samman med ett diffust Bayer Leverkusen borta på BayArena.Ligaledarna var skyhöga förhandsfavoriter till vinst mot HSV som efter att ha fått tre ledande offensiva spelare skadade inte visat upp något imponerande spel. Siffrorna blev precis så stora som man kunde ana 3:0, men resultatet speglade inte riktigt spelet. Hemmalaget stod upp väl. Individuell kvalitet avgjorde matchen.Tuffaste möjliga motståndet väntar för Hamburger SV som under onsdagskvällen tar emot ett formstarkt Borussia Dortmund på hemmaplan. Bara ett mirakel ser ut att kunna rädda HSV undan ett nytt nederlag.Det blev en välförtjänt förlust för Ekdals klubb som saknade den kreativa gnistan för att ta sig igenom motståndarnas dokumenterat tunga försvar. En tavla från Mathenia blev spiken i kistan, men nyförvärvet Sahilovic gjorde ett inspirerat inhopp och visade att liket lever.Stora skadebekymmer ställer till det för HSV inför kvällens vänskapsderby mot Hannover 96 borta på ett utsålt HDI-Arena då hela den offensiva linjen saknas.Efter att flertalet offensiva spelare skadat sig väljer HSV nu att plocka in en nödlösning för att stabilisera truppen i form av den bosniske mittfältaren Sejad Salihovic.Föga överraskande tog Hamburgs segersvit slut när man under gårdagen förlorade mot RB Leipzig med 0–2 hemma på ett glesbefolkat Volksparkstadion.Äntligen är landslagsuppehållet slut. En högoktanig kamp inleder omgång tre av Bundesliga. Obesegrade HSV ställs mot ett av ligans bästa lag. Det kan bli åka av när Werner och Forsberg bjuder upp till fredagsdans.Det här hände hos Hamburger SV under sommarens övergångsfönster.