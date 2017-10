2017-10-21 18:30

Hamburger SV - Bayern München

0-1



Imponerande insats, men noll poäng

I nord-sydklassikern stod ett väldigt nederlagstippat hemmalag upp bra mot bayrarna. Trots berömvärd kämpainsats och taktisk disciplin stod rekordmästarna som vinnare efter 90 minuter. Matchens enda mål kom efter att Jung visats ut.

Gisdols fembackslinje

HSV:s Gisdol bestämde sig tidigt för en fembackslinje vilket gick att observera i veckan på träningarna. Det var således ingen överraskning att man startade så. Van Drongelen och Douglas Santos som gjorde comeback. Framför dem stod satte han upp Jung och Sakai i defensiva mittfältsroller. Ekdal som stod över matchen pga nya besvär med ryggen intervjuades inför matchen av klubb-TV som frågade om hur man skulle slå Bayern. “Vi måste försvara väl och nyttja de chanser vi får framåt”, svarade svensken på sin numera utmärkta tyska.



Zorba på tyskt vis

Att gubben Heynckes inlett med två utskopningar mot Freiburg och Celtic gjorde att utsikterna för hemmavinst kändes usla. De kollektiva minnena av 9:2, 8:0 och 8:0 ligger inte långt borta. Att den ärrade grekiske kämpen Papdoploulos gjorde comeback i backlinjen efter avstängning kändes något betryggande. I Volksparkstadions högtalarsystem lät man en umpaumpatechnoversion av filmmusiken från 60-talsrullen Zorba elda igång Nordtribune minuten innan inmarschlåten HSV forever drog igång.



Robbens signatur

Första femton minuterna tog sig hemmalaget an med full kraft och taktisk disciplin. De lyckades pressa i Bayerns speluppbyggnad och vinna närkamper och andrabollar. Spel upp från egen backlinje fanns aldrig med i planen. Istället skickade man långt på Hahn. Motståndarnas mittback Mats Hummels såg besvärad ut. Bayern fick inte matchen dit de ville ha den. Allt som oftast var det Kyriakos Papadopoulos som nickade undan bollar eller glidtacklade undan Bayernspelare så att de föll likt bowlingkäglor. Vid två tillfällen stod Mavraj för avgörande insatser. Han täckte i straffområdet då Robben lyckades med sin signaturrörelse, att vika in och skjuta. HSV-backen lyckades också i sista stund förlänga en pass till Mathenia som annars troligen friställt Lewandowski.



Hårt, men ok

Först i 21:a minuten fick Bayern ett avslut i straffområdet då Coman slog en hög genomskärare till Robben som ur dålig vinkel drog den i burgaveln. När HSV erövrade boll högre upp i banan var man modiga och spelade rakt. Detta gjorde att man skapade en del farliga lägen. Två hörnor runt minut 30 som fick hemmapubliken att hoppas. Jung pressade backlinjen till misstag och i ett kaotisk läge var det inte långt borta att hemmalaget tog ledningen. Där fanns dock Süle som nickade bort bollen. I 38:e minuten var det över med det roliga. Domare Fritz visade ut Jung efter att han gått in med en glidtackling snett bakifrån på en kontrande Kingsley Coman. Hårt, men ok sa domarexperten på SKY-sports. Gisdol och Fröhling ifrågasatte domslutet och beklagade sig för fjärdedomaren. Efter utvisningen kunde HSV inte längre pressa högt. FCB etablerade spel på motståndarnas planhalva när nordtyskarna sjönk tillbaka. De lyckades ändå inte skapa lägen för avslut. Jung dröjde sig kvar efter utvisningen och bad Coman om ursäkt när spelarna gick ut för halvtidsvila.



Den hamburgska försvarsvallen

James Rodrigues som fått en smäll mot Mavraj byttes inför andra ut mot ikonen Thomas Müller. Hunt som nästan spelat som forward innan det röda kortet fyllde upp luckan efter Jung. Känslan var att HSV hade hittat fattningen och organisationen bättre igen. Gisdol hade skruvat till det taktiska en aning. Det dröjde dock inte länge förrän det att motkombatanterna hade hittat ett hål i den hamburgska försvarsvallen.



Tolisso får fira

Alaba slog in flackt, bollen täcktes delvis och van Drongelen skulle rensa. Müller stod i vägen och trocklade sedan fram bollen till Tolisso som petade in bollen med tån. Strax efter dribblade Sakai sig hela vägen in i Bayerns straffområde. Bayern försvaret tog både kropp och boll. Sakai ville ha straff. Hamburg behöll bollen som gick till Hahn. Han fick på ett bra avslut som dock reflexräddades av Sven Ulreich.



Gisdols sista drag

Med publiken i ryggen höll laget Bayern från fler farligheter. I 75:e minuten kom Gisdols sista drag. Han var inte nöjd med en hedersam 0-1 förlust. Fembackslinjen löstes upp och in kom Ito och Kostic. Man arbetade sig högre upp i banan och fick några hörnor, men inte så mycket mer. När man blottade sig bakåt var Bayern där. Bland annat fick Matehnia rädda ett friläge mot Robben och Tolisso nickade i stolpen. Det kunde alltså blivit en förlust med större siffror, men med lite tur även 1-1.



Videodomare?

“Vi kom inte in i rätt rytm idag”, sa Bayerns Heynckes på presskonferensen efter matchen. Han berömde motståndarna vid ett flertal tillfällen. “En jättestor komplimang till motståndarna för deras kampanda. De kämpade från första till sista minut och gjorde det svårt för oss.” HSV:s Gisdol menade att videodomare borde ha använts vid det matchavgörande domslutet. “För mig är det ett gult kort. Han är efter, men försöker nå bollen och inte spelaren. Han går inte in med sulan och kommer in snett.”



- NUR DER HSV -

/Karl Jansson

Hamburger SV-Bayern München Christian Mathenia

Kyriakos Papadopoulos

Mergim Mavraj

Rick Van Drongelen

Dennis Diekmeier

Gideon Jung

Gotoku Sakai

Douglas Santos

Andre Hahn

Bobby Wood

Aaron Hunt



Avbytare

Lewis Holtby

Tatsuya Ito

Filip Kostic

Julian Pollersbeck

Sven Schipplock

Walace

Luca Waldschmidt

Sven Ulreich

Rafinha

Niklas Sule

Mats Hummels

David Alaba

Corentin Tolisso

Arturo Vidal

Arjen Robben

James Rodriguez

Kingsley Coman

Robert Lewandowski



Avbytare

Jerome Boateng

Joshua Kimmich

Thomas Muller

Sebastian Rudy

Tom Starke

Thiago

Kwasi Wriedt



1 KOMMENTARER 120 VISNINGAR 1 KOMMENTARER120 VISNINGAR KARL JANSSON

2017-10-22 11:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Hamburger SV

Hamburger SV

2017-10-22 11:45:00

Hamburger SV

2017-10-14 06:00:00

Hamburger SV

2017-10-01 06:00:00

Hamburger SV

2017-09-30 10:00:00

Hamburger SV

2017-09-24 21:50:00

Hamburger SV

2017-09-24 09:30:00

Hamburger SV

2017-09-21 06:00:00

Hamburger SV

2017-09-19 13:00:00

Hamburger SV

2017-09-16 06:00:00

Hamburger SV

2017-09-15 10:00:00

ANNONS:

I nord-sydklassikern stod ett väldigt nederlagstippat hemmalag upp bra mot bayrarna. Trots berömvärd kämpainsats och taktisk disciplin stod rekordmästarna som vinnare efter 90 minuter. Matchens enda mål kom efter att Jung visats ut.En viktig match stundar för mållösa HSV. Läget i laget är oklart.I lördagens sena match delade trätobröderna från nordtyskland på poängen. HSV var det bättre laget och skapade mycket när viktiga profilspelarna Hunt och Ekdal gjorde comeback. Det var dock en juniorspelare som stal showen.Tre extremt viktiga poäng står på spel när HSV drabbar samman med ärkerivalen Werder Bremen hemma på Volksparkstadion.Hamburg förlorade för fjärde matchen i rad utan att ens vara nära. På fyra matcher har man nu gjort 0 mål och släppt in 10. Leverkusen vann enkelt med 3:0.HSV hoppas på ett trendbrott när man under kvällen drabbar samman med ett diffust Bayer Leverkusen borta på BayArena.Ligaledarna var skyhöga förhandsfavoriter till vinst mot HSV som efter att ha fått tre ledande offensiva spelare skadade inte visat upp något imponerande spel. Siffrorna blev precis så stora som man kunde ana 3:0, men resultatet speglade inte riktigt spelet. Hemmalaget stod upp väl. Individuell kvalitet avgjorde matchen.Tuffaste möjliga motståndet väntar för Hamburger SV som under onsdagskvällen tar emot ett formstarkt Borussia Dortmund på hemmaplan. Bara ett mirakel ser ut att kunna rädda HSV undan ett nytt nederlag.Det blev en välförtjänt förlust för Ekdals klubb som saknade den kreativa gnistan för att ta sig igenom motståndarnas dokumenterat tunga försvar. En tavla från Mathenia blev spiken i kistan, men nyförvärvet Sahilovic gjorde ett inspirerat inhopp och visade att liket lever.Stora skadebekymmer ställer till det för HSV inför kvällens vänskapsderby mot Hannover 96 borta på ett utsålt HDI-Arena då hela den offensiva linjen saknas.