En bön till högre makter kan absolut behövas i dag...

Inför: Bayer Leverkusen – HSV

HSV hoppas på ett trendbrott när man under kvällen drabbar samman med ett diffust Bayer Leverkusen borta på BayArena.

Efter den fina öppningen på säsongen med två segrar i följd har HSV varken tagit någon poäng eller gjort något mål i sina tre senaste tillställningar. I onsdags gick man föga förvånande på pumpen mot Borussia Dortmund och ett trendbrott måste till om man ska undvika att inom kort beblanda sig med bottenskiktet av tabellen.



I afton är det dags för match igen, och den här gången väntar Bayer Leverkusen på bortaplan.

”Die Werkself” har sannerligen inte heller haft någon lysande start på den nya säsongen med endast en seger efter fem omgångar. Dock står man fortfarande obesegrade på hemmaplan och har bara Tin Jedvaj på frånvarolistan, vilket innebär att tränare Heiko Herrlich kan mönstra en stark startelva där offensiven som vanligt kommer stå i fokus.



När det kommer till skador har gästerna det betydligt beklagligare. Inga förändringar har skett jämfört med senast, vilket innebär att Rick van Drongelen, Albin Ekdal, Filip Kostic, Aaron Hunt och Nicolai Müller fortfarande saknas. Fem spelare som normalt sett tillhör startelvan.

Detta innebär att Gisdol återigen tvingas förlita sig på André Hahn och Bobby Wood när det kommer till offensiven. Duon har knappt skapat någon målchans i de senaste matcherna och inte mycket talar för att man kommer göra det i dag heller.



Förväntningarna är därmed lågt ställda på det skadeskjutna HSV, som sannerligen inte haft turen med sig de senaste veckorna. Det är dock svårt att veta vart Bayer Leverkusen står just nu och chansen till poäng finns där absolut i dag, men det kommer krävas en helhjärtad insats från hela laget samtidigt som man har turen på sin sida.



Matchen startar klockan 18.00 och går att se på Unibets hemsida.



Preliminära laguppställningar:



Bayer Leverkusen: Leno – L. Bender, Retsos, S. Bender, Wendell – Kohr, Aranguiz – Bellarabi, Havertz, Brandt – Volland



Hamburger SV: Mathenia – Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Santos – Walace, Jung, Salihovic – Hahn, Wood, Holtby

