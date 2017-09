Inför: HSV – Werder Bremen

Tre extremt viktiga poäng står på spel när HSV drabbar samman med ärkerivalen Werder Bremen hemma på Volksparkstadion.

En av säsongens största höjdpunkter står för dörren då det i afton blivit dags för det första Nordderbyt. Tillställningen går av stapeln på Volksparkstadion och likt de senaste åren är det förutom ett rivalmöte även en match mellan två klubbar i ”kris”.



HSV inledde som bekant säsongen mycket lovande med två meriterande segrar, vilket gjorde att man under ett skede toppade tabellen. Därefter är det inte mycket som stämt då man inför dagens match har fyra förluster i följd, där man dessutom inte gjort ett enda mål framåt.

Det är enkelt att peka ut skador på flertalet nyckelspelare som den stora anledningen till att det gått så bedrövligt, men samtidigt har spelarna som i stället fått chansen sällan sett motiverade ut och frågan är hur truppens mentala tillstånd egentligen är.



Glädjande nyheter är att både Albin Ekdal och Aaron Hunt har kunnat träna under veckan och väntas ta plats i startelvan.

Den sistnämnde har en diger bakgrund hos Werder Bremen, som han representerade under 13 års tid. Naturligtvis är det för honom mycket speciellt att ställas mot sin gamla klubb och förhoppningsvis kan hans energi smitta av sig på resten av laget.



Den stora frågan är dock vem som ska göra mål. Bobby Wood har sannerligen inte haft någon vidare pigg inledning på årets säsong då han i vissa matcher inte ens haft ett avslut på mål. Inte heller André Hahn har den senaste tiden skapat något av värde och saknaden av Nicolai Müller och Filip Kostic har varit minst sagt påtaglig.



Werder Bremen har även de haft en knackig inledning på säsongen. Efter sex omgångar står man fortfarande utan en vinst, men har ändå lyckats samla ihop tre poäng.

Det fina spelet som man briljerade med under våren har varit spårlöst försvunnet och tränare Alexander Nouri bör känna sig pressad om den första trepoängaren inte snart trillar in på kontot.



Ludwig Augustinsson, Lamine Sané och Max Kruse missar samtliga derbyt med skadebekymmer och det är tunga tapp för den grönvita klubben. Precis som i fallet HSV har man ingen naturlig målgörare till sitt förfogande, vilket talar för att det kommer bli en match med få målchanser.



I går var det exakt 130 år sedan Hamburger SV grundades, och en mycket bättre födelsedagspresent än en derbyseger går inte att önska sig. Förhoppningsvis kan spelarna bryta det negativa mönstret och bevisa att man har det som krävs för att besegra ärkerivalen inför fulla läktare. För även om spelet på planen inte lär hålla någon vidare klass kan vi räkna med att stämningen bland supportrarna kommer vara desto bättre.



Matchen startar klockan 18.30 och går att se på Unibets hemsida.



Preliminära laguppställningar:



Hamburger SV: Mathenia – Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Sakai – Ekdal, Jung – Hahn, Holtby, Hunt – Wood



Werder Bremen: Pavlenka – Selassie, Veljkovic, Moisander, Caldirola, Bauer – Kainz, Eggestein, Delaney – Bartels, Belfodil

