Säsongens första förlust ett faktum

Föga överraskande tog Hamburgs segersvit slut när man under gårdagen förlorade mot RB Leipzig med 0–2 hemma på ett glesbefolkat Volksparkstadion.

Återigen var det HSV som fick inleda omgången då man under gårdagen tog emot fjolårets succénykomling RB Leipzig hemma på Volksparkstadion. Markus Gisdol och hans manskap visste på förhand att det skulle bli en oerhört tuff uppgift, speciellt med flertalet nyckelspelare borta på grund av skador och avstängningar.



Trots det stod spelarna upp bra även om det var gästerna som långa stunder höll i taktpinnen och förde spelet. Då och då lyckades dock HSV skapa farligheter, men koncentrationen i avsluten saknades och den första halvleken slutade mållös.



Den andra halvleken blev ingen rolig historia då både Naby Keita och Timo Werner lyckades överlista en annars storspelande Christian Mathenia i målet. Samtidigt tvingades både Filip Kostic och Rick van Drongelen kliva av skadade och det är fortfarande oklart hur pass allvarligt läget är för duon. Förhoppningsvis är de tillbaka inom en väldigt snar framtid.



Leipzig var helt enkelt det bättre laget för dagen, men förlusten var absolut inget att skämmas över. Tvärtom har laget en hel del positivt att ta med sig från tillställningen.



Nästa fredag väntar vänskapsderby borta mot Hannover 96. En match där HSV bör ha god chans att ta poäng.



Matchfakta:



Hamburger SV: Mathenia - Diekmeier, Papadopoulos, Jung, van Drongelen (71. Sakai) - Walace, Ekdal (73. Schipplock) - Hahn, Holtby, Kostic (38. Waldschmidt) - Wood



RB Leipzig: Gulacsi - Bernardo (59. Klostermann), Orban, Upamecano, Halstenberg - Keita, Demme - Sabitzer, Bruma (69. Kampl) - Augustin (77. Poulson), Ti. Werner



Mål: 0–1 Keita (67.), 0–2 Werner (75.)



Publik: 47.230



Domare: Deniz Aytekin



Varningar: Walace (88.) / Keita (67.)



Utvisningar: - / -

FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-09-09 13:00:00

