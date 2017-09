Inför Gladbach - VfB

Tyskarna kallar det "englische Woche".En massa matcher på samma vecka och just denna vecka är en sådan. Kanske regnar det katter och hundar och ölen är ljummen också. Möjigen,VfB skall åka norröver till munkarnas land och besöka die Fohlen från Borussia Mönchengladbach. Kanske ligans tuffaste namn på ett lag och ett lag som är förknippat med så mycket häftig historia att det är löjligt. Hennes Weisweilers "die Fohlenelf" var i början av 70-talet ett av Europas bästa lag och höll Bayern München stången med tre raka ligaguld och en UEFA-cup-titel då de körde över FC Twente 1975.Dagens Mönchengladbach är inte lika härliga att se på, men hakar på VfB i ligan och Borussia Park blir det en riktigt tuff match.VfB Stuttgart kommer med en seger i bagaget och vill naturligtvis fortsätta på den inslagna vägen. VfB saknar fortfarande viktige Badstuber, Zimmermann, Insua och Ginczek. Tillbaka i laget är Mangala, men som får svårt att kliva förbi den duktige Ascacibar. Å andra sidan är Gentner borta ett tag. Så också Grgic. Wolf har tagit ut 19 spelare och man noterar att offensivkraften är given till Asano,Brekalo, Donis, Akolo och Terodde. Många undrar när Terodde skall göra sitt första mål. Kan detta vara läget att starta?Jag tror att Wolf ger samma gossar ett nytt försök, men ersätter Gentner med Mangala.Laget:Zieler-Kaminski, Baumgartl,Pavard-Beck,Ascacibar,Mangala,Donis,Aogo-Akolo, TeroddeI rodret hos die Fohlen är den superrutinerade Dieter Hecking. Ingen annan tränare har coachat så många Bundesliga matcher av den nuvarande tränarkåren. Till skillnad från Hannes Wolf som har coachat minst. 2-2 mot Leipzig var väl i sig ett steg framåt efter förlusten mot Eintract Frankfurt hemma, men fakta är att laget inte fått upp farten ordentligt och här och var vill Hecking ha igång sina viktigaste spelare i Ginter, Stindl, Herrmann.Mot VfB saknas Jantschke, Grifo,Strob, Drmic och Sankala.Naturligtvis håller man extra ögon på Thoregen Hazard, som många är på jakt efter och så Lars Stindl, som komemr att göra allt han kan för att ta sig in i VM-truppen.Laget.Sommer-Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer, Zakaria - Herrmann, Hazard - Stindl, Raffael