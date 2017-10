Inför VfB - Köln

Peter Stöger är en legendar i Köln. Han är nämligen den tränare som har suttit längst på stolen. I fyra år har han suttit och är med det den tränare i Bundesliga som suttit längst på sin plats. VfB har under samma period haft nio tränare. Hoppsan.Men just nu är Köln i kris. Laget är superjumbo i ligan och en seger måste till mot VfB om inte gamarna verkligen skall sätta sig på Kölnerdomen. Hos VfB så vill man förstärka sin hemmaborg. Fortfarande obesegrade hemma under 2017 och när man inte tar poäng på bortaplan, så måste laget vinna hemma. Tre poäng gör att man lägger betryggande mark mellan sig och Köln.I en match som går i elljus och med en Cannstatter wasen i området, så kommer det att bli fullsatt, festligt och folkligt på Mercedes-Benz Arena och något om förutsättningarna nedanVfBHannes Wolf har sagt att man måste agera mycket starkare framåt och verkligen få fram folk i straffområdet. Terodde nickade in sitt första mål i senaste matchen och har brutit måltorkan. Annars är det Chadrac Akolo som bjudit på den största grannlåten. Nu kommer troligtvis Wolf att spela mer offensivt och det kommer att bli mer offensiva spelare på planen. Intressant att Insua åter är med och ingår i truppen. Det skall bli intresant att se hur han matcher Aogo och Insua, då båda kämpar om en vänsterkant.Troligt lagZieler-Baumgartl,Badstuber,Kaminski-Beck, Ascacibar,Donis-Akolo,Ginczek och TeroddeKölnStöger saknar Jonas Hector och forwardsen Risse och Cordoba. Det gör att anfallsspelet hakar upp sig betydligt och efter att Modeste sålts så har målen uteblivit.Nu kommer troligtvis japanen Asuko att spela på topp, understödd av Bittencourt oich franske Zoller. Laget hänger mycket kring rutinerade Matthias Lehmann på mitten. Han styr, ställer och pekar ut riktningen, Ett troligt återseende med Konstantin Rausch, som sorterades ut av VfB, men som fann sin lycka åter. Först i Darmstadt och nu i Köln.LagetT. Horn - Klünter, Sörensen, Maroh, Heintz, Rausch - Jojic, M. Lehmann - Zoller, Bittencourt - OsakoMatch ikväll.