Sportchefen Reschke planerar att avsluta VfB II

Det börjar att smidas ränkor på Carl-benz-Strasse. VfBs högkvarter mullrar lite lätt. Efter att VfBs medlemmar röstat igenom att VfB skall ha en egen fotbollsavdelning med egen styrelse och möjligheter för externa investerare att ta del, så har det varit lugnt och stilla från Dordförande Dietrichs sätt att se på saker och ting. Nu börjar det hända grejor och det kommer saker från nye sportchefen Reschke också.Från Dietrich så hör man att han funderar på att vidga möjligheten för investerare att ta plats i VfB. Tidigare var tanken att endast släppa in Daimler-koncernen med en stor summa pengar, men ryktesvis skall han också släppa in andra spelare för att alstra pengar. Det går inte helt i linje med vad som sade på den stora medlemsstämman och när man nu går till årsstämma så kan Dietrich få det lite jobbigt.En annan sak som verkar hända är att sportchefen Michael Reschke funderat länge och verkar ha tagit beslut att helt enkelt lägga ned VfB II. Man ställer sig frågan om vad det skall vara bra för? Är inte VfB II en perfekt grund för ungdomar om de skall slussas in i VfBs A-lag? Jo, tanken var ju så, men när nu laget knappt klarar sig i Regionalligan och slussningen av spelare har varit begränsad kombinerad av att många yngre spelare inte ser möjligheten att ta steget utan snarare lämnar klubben, så ser Reschke att det snarare är bättre att ändra inriktning.Därför finns planen på att lägga ned VfB II efter denna säsongen. Han gjorde likadant med Bayer Leverkusen II när han var sportchef där, då han inte såg hur spelarna utvecklades. Istället vill han premiera möjligheten för de lovande yngre spelarna att lånas ut till Lag i andra och tredjeligan för att få erfarenhet och matcher. Det kan vara en bättre möjlighet till njutning och ett sätt att locka kvar de yngre spelarna som är otåliga och som vill ha matcher, men samtidigt vara klubben trogen. Mängden spelare som lämnat klubben de senaste åren har varit stor och när man ser utvecklingen på spelare som Timo Werner, Jeremy Toljan , Joshua Kimmich med flera så förstår man att Reschke vill tänka om. Nu är väl inte beslutet helt taget ännu, men sannolikheten verkar stor och för de spelare som är överåriga i VfB Ii, så måste man hitta en lösning. Exempelvis har äntligen Pascal Breier hittat målformen efter år av träda och leder just nu skytteligan i regionalligan.Fortsättning följer.