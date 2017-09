Teroddes nya roll

Två år i rad har Simon Terodde vunnit skytteligan i Zweite Bundesliga . Över 50 mål på två år.Efter sex matcher i Bundesliga plus en cupmatch, så är han fortfarande utan mål. Har Terodde tappat stinget?Nej inte alls, men livet för en forward i Erste Bundesliga är värre än det är i Zweite Bundesliga. Spelet är lite snabbare, försvararna ligger lite tätare och eftersom VfB kommer att ligga på den nedre delen av tabellen så kommer chanserna att bli mindre. I Zweite Bundesliga hade VfB massor av chanser varje match och yttrarna Mané och Asano kunde ohejdat mata in bollar till forwarden Terodde. Nu är det tätare och Terodde är bevakad som en hök.Han får fyra-fem chanser per match nu, På sin höjd. Mot Augsburg var det två chanser. Men hans roll är annan i laget också. Sällan har man sett en forward som lägger ned så mycket jobb i defensiven. Mot Schalke 04 så sprang han näst mest av alla i hela laget. Han jagade boll, han täckte, jag var nere på mittplan och hämtade boll. Han har i princip ökat sin nytta för laget med sin löpning och fått ställa om en del i sitt sätt att vara på planen. Fortfarande står han utan mål. Ifjol dröjde det dock tre matcher innan han nätade. Nu har det gått sex matcher.Vi väntar på första och vet att det händer snart.