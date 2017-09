VfB - Augsburg 0-0

55000 åskådare.Ett 25årigt födelsebarn.Solsken.Det låter som en riktig fest i Stuttgart . Publiken hade banderoller med hyllningar till Gentner och Augsburg skickade upp en banderoll där det stod "Schwabenmetropole" på. För Baden-Württembergiska Schwaben mötte bayerska Schwaben i något som man hoppades skulle bli en fest, men när slutsignalen löd så stod resultatet 0-0 på tavlan och festen hade uteblivit. Kanske berodde det på att spelförande spelare som Gentner och Daniel Baier saknades, men kanske främst för att lagen ställde upp med en fem-mans backlinje.Wolf lät Brekalo ersätta Asano och Pavard klev upp på centrala mittfältet när Badstuber klev in centralt igen.Matchen var för det mesta förlöagd på mittfältet. Bollarna tog sig inte gärna in i straffområdet centralt och gjorde den det så var det via kanterna. Sålunda missade Terodde ett näskott efter att Donis tagit sig runt på kanten och Ascacibar ett skott. Augsburg fick en dubbelchans då Rani Khedira - lillebror till Sami - kom igenom. Första chansen var han en sekund för sen på inspelet och gled förbi Zieler. Det andra var ett skott som Zieler parerade.Det var en kamp. Närkamperna duggade tätt. Den aktive och lille Ascacibar verkar kunna etablera sig som en ny Pavel Pardo. Fantastiskt vad han springer. Mot slutet av matchen kom VfB tillbaka in i matchen och skapade ett par chanser. Återigen var det Terodde som försökte, men hans nolla stod sig,Slitstarke Pavard tog sig fram på en nick och Ascacibar frestade med ett skott, men Augsburgs Marwin Hitz stod säkert.0-0 i Stuttgart.Det 25årige födelsebarnet Fritzle firades ordentligt innan matchen. Efter matchen var det mindre partaj.