VfB förlorade mot Gladbach

Hannes Wolf hade varit ett år i VfB när han klev in på arenan i Borussia Park. Ett år med uppgångar och nedgångar, men som naturliugtvis kryddats med uppflyttning av laget till Erste Liga. Matchen mot die Fohlen var hans femte i Bundesliga och den tredje på bortaplan. Två tidigare förluster mot Hertha Berlin och Schalke 04 skulle nu brytas, men det skulle bli svårare än befarat. Wolf satte åter in Mangala i laget istället för Gentner, som var skadad och som fick en hälsning av laget via länk och att man hade hans namn på träningskläderna. Den farlige Akolo hade fått en smäll på fossingen och ersattes av Asano. Borussia saknade målvakten Sommer och Jonas Hofmann ersattes av Hermann.Det var ingen stor fotbollsmatch som spelades på Borussia Park. Det mest uppseendeväckande var att matchen fick avbrytas under några minuter, då VfBs fans körde en pyroteknisk fest, som tyvärr kommer att kosta VfB onödiga pengar. Innan detta skeende hade det inte hänt mycket och då var matchen ändå nästan en timme gammal. Jo, Borussia ledde med 1-0 eftersom Raffael tagit sig in i straffområdet på pass från Stindl och gjort mål. VfB stod säkert i försvaret dock. Ett femmanna-försvar som styrdes av Zieler och Baumgartl gjorde det svårt för Raffael och Stindl som inte tog sig loss. I gengäld så var VfBs anfall rätt uddlösa och en målskytt som Simon Terodde- fick ägna sig åt hemjobb och idogt slitande istället för att stå i straffområdet och styra in bollar. Men Terodde gjorde det mycket bra. En av laget absolut bästa spelare och tittar man på statistiken så var det bara Ascacibar som löpte mer under matchen. Fjärran från dessa gamla straffområdesrävar Gerd Müller och Horst Hrubesch, som matade in bollar från straffpunkten och endast rörde sig i sin egen omkrets.VfB skapade några chanser och just Terodde var nära att styra in Asanos inlägg bakom målvakten Sippel, men mot slutet kunde VfB tyvärr se hur Aogo fällde Stindl i straffområdet och Raffael gjorde 2-0 på straff.Tre bortamatcher - tre förluster. VfB har sex pinnar på fem matcher och ligger i mitten av serien.