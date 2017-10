VfB vidare i cupen

Kokande "betze"?Nja, inte riktigt. Ett krisstämplat Kaiserslautern väntade VfB på bortaplan i andra omgången av DFB-Pokal.Innan matchen hade fansen chans att klämma på bucklan och se mästarsköldarna från svunna tider när man öppnade upp det allra heligaste på stadion. Allt för att skapa stämning. Staden Kaiserslautern är ingen väldigt rolig plats egentligen. Det bästa och sämsta med staden är läget. Naturligtvis ligger staden mitt i vindeltat i Rheinland-Pfalz med Weinstrasse runt hörnet och fantastiska Rotburgunder och svajande vinrankor. Det sämsta är dock att landet historiskt har varit en av de första städerna att intas när Tyskland invaderats. Under trettioåriga kriget så kom Spanjorerna från väster och gjorde det katolskt, svenskarna drev bort spanjorerna och sedan kom de kejserliga trupperna. Var det något kvar av staden? Ett par gruskorn, fattigdom och ett förvirrat folk. Letargi måste skapats just då.1 Fc Kaiserslautern har ungefär samma letargiska stämning efter att ha hamnat sist i Zweite, sparkat tränaren, fått ett lyft mot Greuther Fürth bara för atts edan se sig slagna av Duisburg och cementera den sista platsen. VfB kunde kanske vara en munsbit för dessa röda djävlar från Pfalz? Jo, varför inte, när VfB inte vunnit på bortaplan ännu. Fast just denna dag skulle detta ändras.Kaiserslautern hade i princip ett helt nytt lag på planen. Sju ändringar om man jämförde med matchen mot Duisburg. VfB var något mer offensivt än förut. Den återupplivade Burnic flyttades fram något i mittfältet för att agera en "alibi-gentner" och för att stödja Asano-Akolo och Ginczek. Terodde var sjuk och satt på bänken.Matchen var en duell liknande OK Corral på Vilda Västern. VfB stod för det mesta skyttet och motståndarna stack igenom ibland. Redan efter tre minuter hade Akolo ett närskott på målvakten Sievers. I den sjunde minuten gjorde sedan hemmalaget 1-0, Pavard fick tok-spel och nickade in bollen i mitten, där varken Badstuber eller Baumgartl fattade läget och kaiserslautern styrde in 1-0. Vilset? Bara förnamnet.Men VfB repade mod och pådrivna av Badstuber, Ascacibar och en för dagen skicklig Burnic så fick man fram bollarna till kvicka Asano och Akolo. Chanser i massor. Skott utanför, skott på mål och nickar. kaiserslautern hade en boll på mållinjen som Ascacibar fick undan, men VfB återtog kommandot och via en tveksam straff kvitterade Ginczek och man gick till halvtidsvila med 1-1.En pilsner och en korv senare så satte sig publiken och knappt hade herrar Weber, Schmidt och Stein satt sig ned så stod Akolo ånyo helt fri framför Sievers. Miss igen. Götapetter.En kvart senare så satt dock 2-1. Andi beck svepte en fin boll över hela försvaret till en snyggt löpande Akolo, som enkelt tog ned bollen och tryckte in den bakom Sievers. ka-Boom. Kongolesen är ett riktigt utropstecken.Strax efter var det 3-1. Akolo(igen) hittade Terodde, som kommit in och denne rundade Sievers och rullade in 3-1.Ridå, fet dam sjunger och hesa Fredrik.VfB vidare.