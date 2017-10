Inför: Nordirland-Tyskland

Dags för Löws bygge att säkra ännu ett avancemang.





Nordirland har gjort ett mästerligt kval. Man har bara släppt in två mål i hela kvalet och det var bortamatchen mot gruppledarna Tyskland. Annars har den urstarka defensiven vägts upp med ett bra anfall som lyckats ta hål på alla andra lag i gruppen minst en gång. Gånget från norra delen av den gröna ön ser synnerligen stabilt ut. Men, å andra sidan, det gör ju även Tyskland.



Sedan uttåget ur EM mot Frankrike har man sopat banan med sina motståndare. Även om VM-kvalet fick en paus mitt i med ett vunnet Confederations Cup har bara Tyskland blivit starkare och starkare och verkar ha funnit den perfekta balansen mellan press och bollinnehav. Sedan har man även funnit den perfekta anfallaren för det där mittfältet i Werner.



Nordirland kommer, enligt Kicker.de, lira 4-4-2. Blir det mer brittiskt? Knappast. Tyskarna å andra sidan spelar med 4-2-2-2 som nog blir en 4-4-1-1 när Stindl faller ner bakom Wagner i offensiven. Den rollen i sig har visat sig vara Stindls absoluta favorit. Ett Tyskland som spelar utan Neuer, utan Timo Werner, utan Jonas Hector. Dessa ersätts med Ter Stegen, Sandro Wagner och



Tar Tyskland en pinne borta på Windsor Park i Belfast kvalificerar man sig direkt för VM i Ryssland nästa år. Förlorar man måste man ändå blott ta en poäng mot Azerbajdzjan på söndag, om nu Nordirland även vinner sin avslutande match mot Lagerbäcks Norge i Oslo. Så det ska oerhört mycket till för att detta urstarka Tyskland ska tappa sin direktplats till VM. Likväl, oron i Bayern och den tyska fotbollens kaos i Europaspel kan påverka moralen. Men det bör ändå inte vara någonting som Löw inte kan hantera.



Tyskland:

Ter Stegen- Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt- Can, Kroos- Müller, Draxler- Stindl-Wagner

Nordirland:

McGovern- McLaughlin, J. Evans, C. Evans, D. Laffer- Norwood, S. Davis, Dallas, Brunt- Magennis, Washington

