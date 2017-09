Tyskland körde över Norge – VM-biljetten ”säkrad”

Någon vidare spännande historia blev det aldrig när Tyskland och Norge drabbade samman med varandra. ”Die Mannschaft” segrade med hela 6–0 och fortsätter storma fram mot VM.

Efter en onödigt spännande historia borta mot Tjeckien hade Tyskland som så många gånger förut under kvalspelet lekstuga när man i går ställdes mot Norge på Mercedes-Benz-Arena. Hemmanationen bjöd publiken på målkalas när man gick vinnande ur striden med tennissiffror.



Det var en stark startelva som Joachim Löw ställde upp med, där bland annat Julian Draxler och Timo Werner fick chansen. Duon tackade för förtroendet med sammanlagt tre mål under den första halvleken. Mesut Özil var dock den spelaren som inledde målskyttet innan Draxler och Werner punkterade matchen redan efter 20 minuter.



Under den andra halvleken skulle dock både Leon Goretzka och Mario Gomez få hoppa in och hitta nätet. Ett bevis om något på att den kvalitativa bredden just nu är väldigt stor i ”Die Mannschaft”.



När domaren satte pipan mot munnen visade resultattavlan 6–0, och det efter en uppvisning från de vitsvartklädda spelarna. Norrmännen hade inte en chans och Lars Lagerbäck lär nog i dagarna ha mindre muntra samtal med sina överstående då chanserna till att kvalificera sig för VM nu är grusade en gång för alla.



För Tysklands del är biljetten mer eller mindre redo att hämtas ut. Samtliga åtta matcher som spelats i kvalet har vunnits och det skiljer fem poäng ner till tvåan Nordirland – som man möter härnäst om en månad. Poäng i den matchen och det hela är officiellt, även om spelarna redan nu kan glädjas över att man kommer spendera drygt en månad i Ryssland kommande sommar.



Det tyska fotbollsförbundet har vid säkrad VM-biljett utlovat en bonus på 20 000 euro per spelad match till samtliga spelare. Det innebär att de spelare som deltagit i samtliga matcher under kvalet inkasserar 200 000 euro – vilket motsvarar strax under två miljoner svenska kronor. Ingen vidare dålig timlön.



Landslagsuppehållet är nu förbi och spelarna reser därmed hem till sina respektive länder där man är bosatta för att ladda upp inför kommande helgs match med klubblaget. Och det gör man med självförtroendet i topp efter att återigen tagit full pott med landslaget.



Matchfakta:



Tyskland: ter Stegen – Kimmich, Rüdiger, Hummels, Hector – Rudy (61. Khedira), Kroos – Müller (46. Goretzka), Özil, Draxler – Werner (66. Gomez)



Norge: Jarstein – Elabdellaoui, Nordtveit, Skjelvik, Aleesami – Elyounoussi (58. Svensson), Berge (46. Valsvik), Selnaes (75. Linnes), Möller-Daehli – King, Berget



Mål: 1–0 Özil (10.), 2–0 Draxler (17.), 3–0 Werner (21.), 4–0 Werner (40.), 5–0 Goretzka (50.), 6–0 Gomez (79.)

