Tyskland söker EM2024



Istället föreslår man att följande städer och arenor skall få matcher i EM2024:



Berlin (Olympiastadion),



Med tanke på den rörlighet som finns med sponsorer så har säkert hälften av arenorna bytt namn 2024, men städerna kan ju glädja sig. Idag skickade DFBs president Grindel ut meddelandet att Tyskland söker EM i fotboll 2024. Det är ett tag sedan det ägde rum i Tyskland- nämligen 1988 - och nu kände man att det var dags igen. Tyskland med sin oftast goda organisation och med succxén från VM2006 i ryggen skickar in förslaget att ha 10 stycken olika platser att spela på och då det var 14 stycken städer som skickade in förslag, så är man djupt besvikna i Hannover , Bremen, Mönchengladbach och Nürnberg.Istället föreslår man att följande städer och arenor skall få matcher i EM2024:Berlin (Olympiastadion), Dortmund (Signal Iduna Park), Düsseldorf (Esprit Arena), Frankfurt am Main (Commerzbank-Arena), Gelsenkirchen (Veltins-Arena), Hamburg (Volksparkstadion), Köln (RheinEnergieStadion), Leipzig (Red Bull Arena), München (Allianz Arena) och Stuttgart (Mercedes-Benz Arena).Med tanke på den rörlighet som finns med sponsorer så har säkert hälften av arenorna bytt namn 2024, men städerna kan ju glädja sig.

0 KOMMENTARER 248 VISNINGAR 0 KOMMENTARER248 VISNINGAR MAGNUS FALK

2017-09-15 15:21:00

ANNONS:

Fler artiklar om Tyskland

Tyskland

2017-09-15 15:21:00

Tyskland

2017-09-07 16:43:42

Tyskland

2017-09-07 08:00:00

Tyskland

2017-09-05 19:14:05

Tyskland

2017-09-05 14:17:35

Tyskland

2017-09-04 10:45:00

Tyskland

2017-09-01 14:50:00

Tyskland

2017-09-01 10:30:00

Tyskland

2017-09-01 09:46:23

Tyskland

2017-08-31 08:00:00

ANNONS:

När Luxemburg trimferade på bortaplan mot Frankrike i VM-kvalet fanns det en drös unga talanger i deras trupp. Men en sak jag inte visste om var att en av dessa faktiskt är hemmahörande i Eintracht Frankfurt.Följ med Filip Wollin på hans resa genom Tyskland i jakt på att besöka samtliga arenor i Bundesliga och 2. Bundesliga innan säsongen når sitt slut i maj.Någon vidare spännande historia blev det aldrig när Tyskland och Norge drabbade samman med varandra. ”Die Mannschaft” segrade med hela 6–0 och fortsätter storma fram mot VM.Kontroversiella åsikter? I live for that shit. Här är en krönika om varför Leipzig kommer överraska alla igen, trots att man kan ana att det inte borde vara möjligt.Biljetten till den kommande sommarens VM i Ryssland kan i kväll säkras när Tyskland och Norge gör upp med varandra på Mercedes-Benz-Arena i Stuttgart.Under gårdagen blev det klart att Sebastian Andersson lämnar IFK Norrköping och Sverige för att fortsätta karriären hos 1. FC Kaiserslautern i 2. Bundesliga.Det är inte enbart nya spännande namn som har anslutit till Bundesliga under sommarens övergångsfönster. Även en hel del profilstarka spelare har lämnat ligan och deras frånvaro väntas bli påtaglig.Följ med Filip Wollin på hans resa genom Tyskland i jakt på att besöka samtliga arenor i Bundesliga och 2. Bundesliga innan säsongen når sitt slut i maj.