Det Europeiska Misslyckandet

Dissektion av problem. Det är kanske inte vad man dagligen ägnar sig åt på Uppsalas Gustavianum, men det är vad vi ska ägna oss åt här. Hur kommer det sig att den tyska fotbollen haltar internationellt?

Ett Bayern som åker och slaktas i Paris, ett Dortmund som har en pinne efter tre matcher i sin Champions League -grupp, Hoffenheim som bara fortsätter falla Europeiskt, Hertha som far till Östersund och sviker alla oss svenska Bundesliga fans, Köln som gör jag-vet-inte-vad överhuvudtaget och ett Leipzig som tack och lov slog Porto på hemmaplan, men som absolut inte börjat som man velat Europeiskt. Man kan ganska enkelt fråga sig: Vad är det egentligen frågan om?Det är väldigt lätt att beskylla 50+1-regeln för detta, mena på att Bundesligas ekonomiska tak omöjliggör framgångar mot större lag. Men det Bundesliga jag känner till är det som klarar av att stå emot de bästa lagens pengamaskiner med sina trupper, på grund av ungodmsutveckling och bra coachning. Låt mig gå genom detta problem på ett Rudbeckianskt vis och dissekera det a'la Gustavianum, ty det är enda sättet vi kan komma till botten med vad som egentligen har gått så fel under det senaste året.Som sagt, det är väldigt enkelt att beskylla pengarna för detta. Inflödet i Bundesliga kan inte mäta sig med det i Premier League , många lag i La Liga och de bästa i Ligue 1 . Det är ganska enkelt, det är inte heller en svårfunnen hemlighet som låg begraven under ton av bråte i ett skepp i Marianergraven. Istället är detta ett problem som man vetat om länge, men som man inte gjort någonting åt. Varför har man inte gjort någonting åt det?För att det inte är det som är kärnan i problemet. Skulle man släppa in fler investerare i Bundesliga skulle man bypass-operera problemet. Bundesliga kanske skulle må bättre utåt, men rötan skulle finnas kvar och vi som älskar ligan skulle snart känna att den förlorat sin familjära stil, densamma vi högljutt njuter av vecka ut, vecka in.Skulle det vara värt att sälja vår själ till djävulen för att få lite internationellt erkännande och succé? Vad mig anbelangar är det inte det. 50+1 är heligt, det är vad som binder klubbarna i Tyskland samman, idén om solidaritet och om att ingen klubb ska ha något naturligt försprång. Nej, det är väldigt få i fotbollsvärlden som hellre skulle ha pengapilska klubbar med ägare som bara vill stoppa på sig aktier än klubbar som geniunt ägs av fansen.Dessutom har Bundesliga klarat det tidigare med mindre kapital än de andra. Till exempel 2013 när två lag stod i final, eller alla andra år BVB gått långt. Då handlar det inte om att de haft mindre pengar, utan det har handlat om taktik. Att göra vad man kan med det man har mot klubbar som inte kan göra vad de kan med allt som de trots allt har. Visst, man kan hävda att det var en engångsföreteelse, men Dortmund har gått långt innan och efter det och även om de Europeiska toppklubbarna harr ännu mer pengar nu så har även Dortmund detsamma. Skillnaden är att Dortmund tjänat sina på hederligt vis.Press, press, press kan bli enformigt ganska snabbt. Man kan på många ställen, speciellt i Carlo Ancelottis fall, ana en naivitet i taktiken hos de tyska lagen där de antar att sin höga press ska fungera. Vi såg Bosz ställa upp med en orimligt hög backlinje mot Real Madrid och det blev sedermera sönderstrimlat.Klopps arv i Bundesliga syns på många sätt. han var en del av den rejäla globalisering som rådde under hans fina år i Dortmund, men han var även med och skapade en taktik som kom att bli standard för tyska lag. Men när alla andra klurat ut hur de spelar, vad gör man då?Kan det vara så, och det är är blott en teori som spunnits fram i ett rus någon gång, att Bundesliga rakt av depserat behöver ett Bayern på topp för att vara i toppklass? Först och främst kan sägas att om bayern är överlägsna, så måste de anfdra tyska lagen ta ännu ett kliv i jakten på titlar.Emellertid, om Bayern München vacklar i ligan så finns det en chans för andra tyska lag att kliva in och sätta sig i förrarsätet vad gäller titelrace. Kan det vara vad som har hänt? Borussia Dortmund väljer att inte lägga överdriven energi på en grupp som ser körd ut och väljer istället att satsa på en hoppfull ligatitel? Ty det anser väl alla Bundesligafans, med visst undantag för majoriteten av alla Bayern-fans, att Bayerns svit ska brytas?Herthas startelva i sina matcher har varit reservbetonad, Hoffenheim har ställt över en del spelare och även Leipzig har gjort detsamma. Kan man ana vissa motivationsbekymmer vad gäller Europaspelet hos diverse germanska klubbar? Klubbar som kanske bara är glada att få vara med, som inte anser sig ha en chans att vinna ändå som därför ställer över en del, hoppas på det bästa och lutar sig tillbaka medan biljett- och tv-intäkter bara rullar in?När klubbar som Schalke, Leverkusen, Mönchengladbach missar Europa och Hertha Berlin , Köln och Hoffenheim istället når fram så är det ganska naturligt att misslyckande följer. Dessa är klubbar med en tämligen svag ekonomi jämfört med de andra, naturlugt mindre imponerande trupper och med en mycket mindre fear factor. Att de klassiskt bra lagen floppar, medan de lite mindre klubbarna skräller, bidrar till att den tyska fotbollen haltar i Europa. Is this the best we've got? Nah.Svåra grupper och en letargisk tränare i Bayern gav klubbarna en ganska kass start i årets Champions League. Motivation mixat med rakt av fel lag vid fel tillfälle orsakade förluster till höger och vänster för våra Eurofighters. Jag vill däremot inte sitta och förutspå att allt ska ändras. Tvärtom, jag anser att svårigheterna kommer fortsätta ett par säsonger. Det lär dröja innan vi ser ett tyskt lag på prispallen, men den stabila och långsiktiga investeringen som görs i ungdomar och faciliteter kommer ge frukt igen, som den gjort innan.De andra, de där pengapilska storuslingarna i Europa, kommer snart få erfara vad det betyder att sälja sin själ till djävulen för ett par års komedi.