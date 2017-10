Alexander Nouri får sparken av Werder Bremen

Får gå efter storförlusten mot Augsburg

Efter onsdagens seger över Hoffenheim i DFB-Pokal gick Werder in i söndagens match mot Augsburg med en viss medvind i ryggen. Den medvinden var inte tillräckligt stark för att lyfta laget till veckans andra seger. Augsburg vann matchen med 3-0 efter att ha gjort två mål under den första halvlekens sista fem minuter. Både Hamburg och Köln förlorade sina respektive matcher dagen innan, och detta var en utmärkt chans att kliva upp från nedflyttningsplatsen man prenumererat på de senaste veckorna. Max Kruse fick chansen från start i en uppställning där Nouri gått tillbaka till 3-5-2, trots att segern mot Hoffenheim bärgades med hjälp av en 4-4-2-uppställning. Efter debaclet i slutet av halvleken bytte man således tillbaka till 4-4-2 i halvtid med hjälp av ett dubbelbyte. Omställningen hade inte någon effekt, Augsburg får in ännu ett mål, och Werder lämnar planen med noll vunna poäng och noll gjorda mål.De uttalanden som gjordes efter matchen säger det mesta om prestationen denna afton. "En sorglig insats" summerade Frank Baumann. "Med det spel vi hade idag är vi inte värda att bära Werdertröjan" tyckte Niklas Moisander . "Vi var helt enkelt för dåliga idag" sade Max Kruse. Kicker rapporterade strax efter slutsignal att man under måndagen skulle hålla ett möte inom Werders sportsliga ledning där Alex Nouris framtid i klubben skulle avgöras.Under måndagsförmiddagen kom så beskedet: Alex Nouri får sparken av Werder Bremen . Med honom följer assisterande tränaren Markus Feldhoff. Fem poäng och tre(!) mål på tio omgångar i Bundesliga är inte ett godkänt facit, och med det i åtanke är detta är ett rimligt beslut att ta. Samtidigt får man inte glömma lagets fantastiska uppryckning en tid efter Nouris intåg förra hösten. Man fick en tung avslutning på hösten, och en ännu tungare inledning på våren, men sedan tog det fart ordentligt. Under våren 2017 spelade Werder den bästa fotboll man spelat sedan Thomas Schaaf lämnade klubben. Man gick från nedflyttningsplats till att ha chans på Europaplatserna ända in i sista omgången. Man besegreade bl.a. både Red Bull Salzburg och Schalke 04 med 3-0 på hemmaplan. Men jobbet under sommaren har inte varit tillräckligt bra, och Nouri har inte kunnat utveckla laget. Brist på koninuitet i spelsystemet och en oläglig skada på Max Kruse är de två stora faktorerna till den måltorka som ligger bakom den svaga hösten.Tillfällig ersättare till Alex Nouri är Florian Kohfeldt, som var en del av Viktor Skripniks tränarstab och som under hösten haft ansvaret för Werder Bremen II, klubbens U23-lag i tredjeligan. Värt att komma ihåg är att Nouri kom in som huvudtränare på exakt samma sätt när Skripnik fick gå för ett drygt år sedan och fick fortsatt förtroende. Skulle Kohfeldt visa sig vara rätt man för jobbet kommer han att stanna, annars kommer någon annan in, sannolikt med mycket kort varsel. Ett namn som nämnts av bl.a. Kicker som en ledig kandidat med rätt egenskaper är Thomas Schaaf. Schaaf tränade som bekant Werder mellan 1999-2013 och har nästan 300 A-lagsmatcher för klubben på kontot. Kanske består vägen framåt i att ta ett steg tillbaka...