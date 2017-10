Endlich! Höstens första seger!

Krysset mot Köln följdes upp av en kanoninsats och avancemang i DFB-Pokal

Matchen mot FC Köln i söndags slutade som bekant mållös. En seger hade varit oerhört viktig i och med att Werder hade lämnat nedflyttningsplatsen. Nouri kastade om en hel del i truppen, och startade matchen med en fyrbackslinje, något han introducerat i halvtid matchen dessförinnan. Backlinjen utgjordes av Gebre Selassie, Sané, Moisander, Augustinsson, mittfältet av Eggestein, Delaney, Bartels, Junuzovic och Kainz. Belfodil var ensam anfallare. Noterbart är att Augustinsson spelade som vänsterback och inte wingback/yttermittfältare som tidigare. En roll han trivdes bra i, han gjorde sin bästa match på länge. Pavlenka gjorde på nytt en bra match med ett par mycket bra räddningar. Köln vann skottstatistiken på mål med 8-2, något som vittnar om både Pavlenkas nivå och nivån på Werders anfall. Matchens stora händelse var dock att Max Kruse gjorde sensationell comeback, bara fem veckor efter sin skada. Prognosen löd från början åtta veckor. Kruse fick knappt tio minuter på plan, men lyckades inte åstadkomma särskilt mycket. Kanske var det lite tidigt för comeback, men när man jagar ett mål kan det vara smart att göra ett oväntat drag.Efter krysset i Köln gällde det att snabbt ladda om för onsdagens match i DFB-Pokal hemma mot Hoffenheim Werder Bremen är turneringens näst mest framgångsrika förening med 6 titlar, den senaste 2009. Motståndet denna afton var samma Hoffenheim som Werder förlorade premiären mot med 1-0, då på bortaplan. Werder ställde upp med följande lag:PavlenkaBauer - Veljkovic - Moisander - GarciaGebre Selassie - Bargfrede - Delaney - AugustinssonJunuzovicBelfodilNouri gav 4-4-2 (eller snarare 4-4-1-1) ännu en chans. Även denna gång med Delaney i en mer defensiv roll på innermittfältet, strax nedanför Junuzovic, med Bargfrede bredvid sig. En på förhand spännande omkastning, där Delaney fick kliva ned i en roll som mer liknar den han haft i landslaget. Garcia fick chansen från start med Augustinsson som renodlad yttermittfältare, nu även på pappret, framför sig. Svensken har haft en offensiv roll tidigare, och har som bekant sina stora styrkor i det offensiva spelet. Trots det spelade han vänsterback mot FC Köln. Motsvarande rotation skedde på högerkanten, där Gebre Selassie klev upp i banan och spelade högerytter med Bauer bakom sig.De första tjugo minuterna dominerades av ett stort bollinnehav för gästerna, men Werder spelade ett lugnt och tryggt försvarsspel, och chanserna var få och ofarliga för TSG. Åt andra hållet var det sparsamt med chanser, man vågade visserligen anfalla när tillfälle gavs, men det resulterade inte i några möjligheter. Tendenserna fanns där, men man nådde inte hela vägen, ett problem som funnits under hela hösten. Belfodil visade att han har fina fötter och en lite lurig bollbehandling som han ofta använder för att trassla sig förbi sin försvarare. Hans distinkthet framför mål lämnade dock alltjämt mycket att önska.Halvvägs in i första halvlek började Werder att äta sig in i matchen. Den första anstormningen var avklarad, och man vågade fylla på med mer folk och anfalla under längre stunder. Junuzovic fungerade stundtals som en andra anfallare bredvid Belfodil, Delaney fyllde på bakifrån medan Bargfrede föll ned under anfallen. När man inte hade bollen låg Delaney däremot i stort sett i linje med Bargfrede, en liten bit ovanför backlinjen. En så defensiv position har dansken inte haft tidigare under hösten.Werder fortsatte att försvara sig bra, och skapade successivt mer och mer framåt. När ett av Augustinssons inlägg blockerades och resulterade i en hörna som svensken själv tog hand om så slog blixten ned. Mål av Belfodil! Algerierns första fullträff i den gröna tröjan, efter mängder av missade möjligheter, och 1-0 till Werder efter halvtimmen spelad. Det var Delaney som på första stolpen nickade ned bollen mot mållinjen där Belfodil fällde ut ett av sina långa ben och petade in sitt första mål på Weserstadion.Efter målet fortsatte Werder att våga gå framåt, man backade inte hem mer än nödvändigt och lyckades få fram ett par fasta situationer på offensiv planhalva. Man vann många billiga frisparkar, och Hoffenheims spelare var märkbart irriterade. Den förväntade rusningen av Hoffenheim uteblev, Werder fortsatte att spela bra fotboll i båda riktningar och gick till halvtid med ledning med 1-0.Andra halvlek började med ett Hoffenheim som var mer aggressivt och som pressade en aning mer än i slutet av första halvlek. Annat än på fasta situationer var man dock inte nära att utjämna. Werders defensiva spel var fortsatt bra, men framåt var såg det svalare ut. Det blev en del resultatlösa långbollar på en ensam Belfodil som inte kunde förvalta dem.Efter en timme fick Max Kruse göra hemmacomeback till stort jubel. Belfodil gick ut, till stort jubel. Tre minuter senare var det dags för nästa byte, när Johannes Eggestein ersatte Bargfrede på innermittfältet.Den andra halvleken utformade sig snabbt till att komma att handla om ett jagande Hoffenheim och ett Bremen som försvarade sin ledning. Bollinnehavet var stort och pressen hög från Hoffenheim, och Jiri Pavlenka visade återigen sin klass. Pavlenka visar gång på gång att det var helt rätt beslut att låta honom ersätta Wiedwald och var utan tvekan Werders viktigaste spelare.Hoffenheim fortsatte att pressa, och Werder fortsatte att försvara, och fortsatte att göra det riktigt bra. Efter minut 85 blev matchen mer och mer kaotisk, där Werder panikrensade åt alla håll så fort tillfälle gavs. Hoffenheim kom med en sista anstormning som tvingade Pavlenka till ett par fenomenala räddningar, men som inte resulterade i något mål. Werder Bremen vinner matchen med 1-0, och är vidare i DFB-Pokal. Äntligen seger! Mycket viktigt för Weratt kunna bevisa för alla, inklusive sig själva att man kan vinna. Att man slår ett lag som slåss i toppen gör det hela ännu bättre.Nu väntar snart nytt motstånd i DFB-Pokal. Nästa runda är åttondelsfinalerna. Matchen spelas 19/20 december och lottningen sker på söndag kväll. Nästa match i Bundesliga spelas nu på söndag, hemma mot Augsburg.