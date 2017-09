Inför Freiburg hemma

Snart dags för höstens hittills viktigaste match

På lördag är det dags för Werder Bremen att spela sin viktigaste match denna säsong. Freiburg gästar Weserstadion, och det är ett tidigt ångestmöte i botten av tabellen. Werder ligger på nedflyttningsplats med sina två poäng, Freiburg på kvalplatsen med sina tre poäng.Det är alltså två lag i desperat behov av seger som drabbar samman i på lördagseftermiddagen. Just en seger är det inget av lagen som lyckats kamma hem sedan säsongen drog igång. Utöver dessa två är det endast Köln som fortfarande väntar på höstens första triumf (i Kölns fall väntar man dessutom på höstens första pinne överhuvudtaget). Werder har på det stora hela spelat bra och förtjänat fler poäng än man fått under de fem inledande omgångarna. Krysset mot Wolfsburg i tisdags var rättvist, men förlusten mot Schalke 04 förra helgen var det inte. Laget kommer att vilja ge hemmapubliken sin efterlängtade trepoängare och kommer att vara favoriter till att vinna matchen när pipan ljuder för avspark, på den klassiska tiden 15:30. Thomas Delaney och Lamine Sané har inte tränat med resten av laget sedan Wolfsburgmatchen. Sané har dragits med knäproblem, medan superdansken tillika lagkaptenen Delaney tränat individuellt som en Belastungssteuerung, grovt översatt till belastningssäkerhetsåtgärd, enligt werder.de. Båda spelarna ska dock vara aktuella för spel under lördagen.Nilkas Moisander är tillbaka i full träning efter en längre skadefrånvaro. Den finske mittbacken ådrog sig en muskelbristning i träningsmatchen mot Ajax i somras, och har rehabiliterats fram till denna veckan. Niklas säger att han är glad över att vara tillbaka i laget och att han känner sig i bra slag till werder.de Han menar också att det varit jobbigt att inte ha kunnat hjälpa laget under säsongsinledningen. Han känner sig redo för spel, och kan komma att vara aktuell mot Freiburg. Allt talar för att Werder nöter på med sin trebackslinje. Att Moisander inför säsongen var tänkt att vara en av de tre är troligt, då han varit en av lagets tre bästa mittbackar under året. Det är inte omöjligt att han tar över Sanés plats som den centrala mittbacken, och att Sané petar ut Veljkovic, som redan stått för ett par avgörande tabbar (inklusive självmål), ur startelvan. Även Caldirola kan komma att få sitta på bänken till förmån för Moisander i framtiden. Konkurrensen bör gynna laget, men samtidigt är kontinuitet viktigt i en backlinje.Max Kruse är fortsatt borta efter sin axeloperation och kommer att vara på skadelistan i cirka åtta veckor framöver. Det blir åtta långa veckor för ett Werder som haft det svårt i det offensiva. Bartels har varit sedvanligt pigg och skicklig med bollen, men skärpan i avsluten har inte funnits i alla lägen; målet mot Wolfsburg borde inte kommit ensamt. Delaney har istället varit den viktigaste spelaren i anfallet (och i hela laget) med ett mål och en assist på de två mål som SVW mäktat med hittills. Ishak Belfodil visade en aning mer framfötter i tisdags och kan få fortsatt förtroende. Han kan bli spännande att följa i Kruses frånvaro. Det är en tung mantel att axla, men han är i ett läge där han har allt att vinna.PavlenkaBauer - Sané - CaldirolaGebre Selassie - Kainz - Bargfrede - Delaney - AugustinssonBelfodil - BartelsMed tisdagens match i åtanke bör Kainz inte få chansen på topp, utan spela på mittfältet istället för Gondorf. Modellen med Kainz längst fram fungerade inte alls under första halvlek i Wolfsburg. När Kainz i halvtid föll ned och Belfodil kom in i anfallet syntes en klar förbättring. Kainz var en bättre mittfältare än Gondorf, och Belfodil var en bättre anfallare än Kainz. Bargfrede gjorde en bra säsongsdebut och borde få fortsatt förtroende. Han bidrar med sin rutin en extra trygghet bakåt, något backlinjen kan behöva med tanke på sin brist på kontinuitet. Magkänslan säger att Moisander vilas med tanke på hur kort tid han tränat med truppen. Sané har gjort det bra som ankaret i backlinjen och bör få fortsatt förtroende där, förutsatt att han är frisk. Om inte så är Caldirola det näst bästa alternativet, det visade han i tisdags. Nouri har föredragit Veljkovic framför Caldirola bredvid Sané, men han lär ha försatt sina chanser efter att ha varit inblandad i två raka baklängesmål med tveksamma ingripanden bör Caldirola få chansen. Bauer känns gjuten, han har inte gjort så mycket väsen av sig, vilket sägs vara ett gott betyg till en försvarare. Yttermittfältarna/backarna sitter hur säkert som helst, Delaney, Pavlenka och Bartels likaså.