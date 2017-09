Inför Hertha Berlin - Werder Bremen

Historisk domare, sannolik debutmatch för nyförvärvet Belfodil och jakten på att spräcka nollorna

På söndag åker Werder Bremen till huvudstaden för säsongens tredje match. Hertha Berlin står för motståndet och avspark är15:30. Men denna match är inte någon vanlig serielunk.Tysk fotbollshistoria kommer att skrivas på Olympiastafion på söndag. Detta oavsett hur matchen slutar. Huvuddomaren heter nämligen Babiana Steinhaus, och hon kommer att bli den första kvinnliga huvuddomaren någonsin i en Bundesliga match. Steinhaus har dömt matcher i 2.Bundesliga ända sedan 2007, och i juni dömde hon finalen i Women's Champions League i Cardiff. Det är alltså en rutinerad domare som nu tar steget upp till världens bästa liga.Under transferfönstrets sista timmar gjorde Werder klart med den algeriske anfallaren Ishak Belfofil som kan få göra sin debut nu på söndag. Han anslöt till truppen med omedelbar verkan, men fick inte spela träningsmatchen mot Korona Kielce (som Werder vann med 2-0 efter mål av Yuning Zhang och Michael Gardawski). Werder är fortfarande mållösa i Bundesliga, så det skulle vara ett tacksamt läge för Belfodil att komma in. Även Zhang, som anslöt i somras, kan komma att bli aktuell om anfallsspelet skulle fortsätta att vara resultatlöst. Max Kruse och Fin Bartels är alltjämt förstavalen, men att ha nyförvärven att slänga in om de Kruse och Bartels skulle underprestera känns som ett rimligt drag av Alex Nouri inför söndagens match.Att Werder har kammat noll gällande både poäng och mål efter två matcher i ligan har inte undgått någon. På pappret har det varit en mardrömsöppning, men motståndet har varit svårt, och spelet har på det stora hela varit värt mer än 0 poäng. Det viktigaste just nu är att få igång målproduktionen, utan att tumma på försvarsspelet. Försvaret har trots allt varit relativt stabilt. Totalt tre insläppta mot Hoffenheim borta och Bayern hemma är inte någon katastrof. Situationen är omvänd gentemot förra hösten, då försvaret var bedrövligt, men det gjordes mål framåt. Att ha försvaret är en bättre grund att stå på än att förlita sig på mål framåt, och vi vet ju alla vilken potential som finns i Max Kruse. Kan han vakna till så kan det vända fort.