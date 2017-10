Inför Köln borta!

Måstematch mot tidernas sämsta lag

Det är ett Werder på god väg i den snart sedvanliga höstkrisen som reser till Köln i helgen. Efter förra veckans hemmaförlust mot Borussia Mönchengladbach är man kvar på nedflyttningsplats, det enda lag som skördat färre poäng är just söndagens motståndare FC Köln. Förlusten innebar dock inte några större förändringar i tabellen, majoriteten av de övriga bottenlagen förlorade även sina matcher, och avståndet till säker mark är oförändrat. Werder Bremen har tre poäng upp till både kvalplats och plats 15, och tre poäng ned till jumbon Köln. Med tanke på det utgångsläget går det inte att säga något annat än att matchen i Köln är höstens hittills viktigaste, en riktig måstematch.Max Kruse är alltjämt skadad, men närmar sig comeback och har redan börjat träna med boll. Han går mot en snabbare återhämtning än väntat, skönt! Själv säger han att han siktar på comeback till Hoffenheim hemma i cupen nu på onsdag. Gondorf och Gebre Selassie saknades förra helgen men är nu tillgängliga igen. Huvudtränare Alex Nouri omgavs, som sig bör efter fyra poäng på åtta matcher, av en del rykten om avskedning efter Mönchengladbach hemma, rykten som sportchef Frank Baumann dementerade med all önskvärd tydlighet strax därpå. Baumann gav Nouri sitt stöd och försäkrade att han kommer att finnas vid sidlinjen även mot Köln. Lagkapten Zlatko Junuzovic stöttar också sin tränare och säger sig vara nöjd med den tränarteamet.Köln är det enda lag i serien som öppnat säsongen sämre än Werder Bremen. Faktiskt har de öppnat sämre än något annat lag i Bundesliga s historia. En poäng på åtta omgångar är en rekordlåg poängskörd. Den enda poängen man tagit kom mot Hannover 96 i omgång 6. Parallellt med detta har man spelat tre matcher i Europa League och förlorat samtliga. Trots det sitter Peter Stöger alltjämt kvar som tränare. Vid förlust på söndag lär (bör) han ryka. Som en lösning på de offensiva bekymren (3 mål på 8 matcher) tog man in en sen förstärkning i form av (tro det eller ej) Claudio Pizarro. Peruanen, som är den utlänning som gjort flest mål i Bundesligas historia och lite av en ikon i Bremen, har representerat Werder under fyra olika sejourer, spelat 165 matcher och gjort 90 mål för laget. 39-årige Pizarro gjorde debut för Köln i förlustmatchen mot RB Leipzig för två veckor sedan. Med tanke på hans relativt sett svala fjolårssäsong är det tveksamt att han är lösningen på Kölns bekymmer ute på plan. Vid sidan av kan hans enorma rutin säkert ha en viss inverkan.Werder har under i stort sett hela året utgått från en startuppställning med tre mittbackar, en förändring som skördade stora framgångar i våras. Under hösten har det inte fungerat lika bra, och när Gebre Selassie (som varit given som högerwingback/yttermittfältare) saknades mot Mönchengladbach bytte Nouri i halvtid till en mer traditionell fyrbackslinje. Det var första gången på länge som han övergav sin tre/fembackslinje. Detta resulterade i att man inte släppte in fler mål, men även i att inga mål gjordes framåt. Således en till viss del lyckad omställning, som säkert kan vara effektiv mot lag som anfaller mycket och längs kanterna. Köln känns på pappret inte som ett sådant lag, utan mer som en match där man som motståndare styr matchen och plockar tre poäng om man gör jobbet och spelar sitt spel. Med alla spelare tillgängliga bör Nouri ge trebackslinjen ytterligare en chans. Mycket bygger på att Augustinsson och Gebre Selassie orkar anfalla och ta hemlöpningar under 90 minuter. Förra helgen saknades Gebre Selassie, och Bauer tog hans plats, vilket inte fungerade. Bauer är vanligen mittback och kunde inte löpa på samma sätt. Med tjecken tillbaka bör man återgå till systemet med tre mittbackar.Ludwig Augustinsson har under höstens första matcher varit oerhört nyttig för Werders anfallsspel. Hans förmåga att utmana och löpa på offensiv planhalva i kombination med hans mycket fina inläggsfot har gjort honom till ett bra vapen där framme, även om chanserna han skapat inte resulterat i några mål. Under senaste landslagssamlingen gnistrade det däremot inte kring honom, kanske trivdes han inte som traditionell ytterback efter en höst som näst intill renodlad yttermittfältare. Dock följdes landslagsuppdraget upp av en blek insats även mot Borussia Mönchengladbach, där svensken för första gången fick se sig utbytt av Nouri. En formsvacka är ett faktum, men petning ska inte vara aktuell, alternativen är helt enkelt för dåliga. Förhoppningsvis kan en match mot sämre motstånd där Werder lär tillåtas anfalla mycket vända på trenden för svensken.Alla spelare utom Kruse är tillgängliga, och man kommer ställa upp med starkast möjliga elva. Exakt hur den ser ut är ännu inte helt klart, backlinjen har utsatts för stor rotation, men Moisander, Veljkovic och Bauer är de tre som spelat mest så här långt. Känslan är att man satsar på ett offensivt mittfält, där Bargfrede får börja på bänken. Junuzovic och Delaney är givna, den tredje är mer osäker, det står mellan Kainz, Gondorf och Eggestein. Gondorf har nyss varit skadad, och Kainz har varit bättre än Eggestein från start i höst, så det landar nog på Kainz. Anfallet är givet. Yttermittfältarna och Pavlenka likaså.PavlenkaBauer - Veljkovic - MoisanderGebre Selassie - Junuzovic - Delaney - Kainz- AugustinssonBartels - Belfodil