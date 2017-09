Inför Wolfsburg borta

Hög tid för Werder att börja vinna

Efter helgens tunga förluster av såväl matchen mot Schalke som av Max Kruse är det dags för Werder att åka till Wolfsburg för att på nytt försöka sig på konststycket att vinna en match i Bundesliga 2017/18. Motståndarna VfL Wolfsburgs säsongsöppning har likt Werders varit allt annat än godartad, och i veckan gjorde man sig av med sin tränare, Andries Jonker . Med honom följde bl.a. assisterande Fredrik Ljungberg. Det är istället Mainz tränare från i våras, Martin Schmidt, som ska få Wolfsburg på rätt kurs igen. Hans första match blir alltså Werder Bremen på hemmaplan.Werder befinner sig i sin tur i en betydligt mer bekymmersam situation än för bara en vecka sedan. Efter ännu en förslust ligger laget på nedflyttningsplats (endast till synes hopplösa FC Köln är sämre hittills), och till råga på allt är Max Kruse borta majoriteten av höstsäsongen efter ett benbrott i nyckelbenet. Kruse har opererats framgångsrikt och räknas bli borta i runt åtta veckor. Den långe anfallaren har trots avsaknad av mål framåt sett pigg ut under säsongsinledningen. Ett tungt avbräck, helt klart.På den ljusa sidan finns nyförvärvet Ishak Belfodil, som lär ta Kruses tröja framöver (dock inte ikväll). På sitt sätt ett tacksamt läge för en ny spelare att komma in i; ingen av hans anfallskollegor har lyckats göra något mål (Delaney har gjort lagets enda), och laget ligger i botten av tabellen. Det krävs inte jättemycket för att få till en förbättring. Ikväll är det dock Florian Kainz som startar bredvid Fin Bartels, in i hans ställe på mittfältet kommer Jerome Gondorf . En aning märkligt att Kainz går före Belfodil, möjligen kan algeriern behöva ett par veckor till innan han är redo för 90 minuter. Kainz har gjort en bra sommar och höst, och förtjänar att starta. Frågan är om det är som anfallare han är mest nyttig. En ändring sker även i backlinjen: Caldirola tar Sanés plats som central mittback. Sané, som var inblandad i mål såväl framåt som bakåt i helgen, har fått problem med ett knä.Startelva för Werder Bremen:PavlenkaBauer - Caldirola - VeljovicGebre Selassie - Eggestein - Delaney - AugustinssonBartels - Kainz