Oavgjort på Volkswagen Arena

Andra krysset, andra pinnen, andra målet, andra målskytten och andra 1-1-matchen denna säsong för Werder.

Det var två lag i viss turbulens som möttes på Volkswagen stadion ikväll. Werder var och är än ett av de tre lag som ännu inte vunnit i säsongens Bundesliga Wolfsburg s facit på fyra poäng på lika många matcher var inte godkänt enligt klubben, som avskedade tränaren Andries Jonker under måndagen. In kom avskedade Mainzcoachen Martin Schmidt som fick se sitt nya lag styra och ställa i den första halvleken. Bollinnehavet i halvtid var förkrossande 73% - 27% till hemmalagets fördel. Werder kom med ett par pigga kontringar, men skärpan fanns inte riktigt. Matchens första mål kom således inte orättvist. Det var Paul-Georges Ntep som låg bakom målet med en stark löpning utmed vänsterkanten. In kom ett lågt inlägg som Divock Origi mötte med bredsidan. Bollen studsar ner i marken, och i en lurig båge förbi Pavlenka. Avslutet var mycket fint, men Origi var på tok för dåligt markerad. Caldirola blev helt ifrånsprungen, och Veljkovic höll inte alls sin position. Ett sådant inlägg ska helt enkelt inte få gå fram när anfallande laget endast har en spelare i boxen.En som inte var nöjd med den första halvleken var Werders coach Alex Nouri. Han genomförde ett dubbelbyte i halvtid. Trotjänaren Bargfrede ersatte Gondorf, och nyförvärvet Belfodil ersatte Maximillian Eggestein. Kainz skönk därmed ner till mittfältet, och Belfodil tog hans plats bredvid Bartels längst fram. Omkastningen hade resultat. Werder hade mer boll i början av andra halvlek. Man skapade anfall, styrde spelet, och fick utdelning. I minut 56 slog Delaney ett inlägg som via ett hemmaben letade sig fram till Fin Bartels panna. Bartels gjorde inga misstag, utan satte dit den innanför första stolpen. Helt otagbart. Delaney har nu 1+1 på de två mål som Werder gjort denna säsong. Han är onekligen mycket viktig i anfallet!Den andra halvleken löpte därefter på med Werder som det bättre laget. Och det resulterade i ett antal chanser. Bland annat hade Delaney ett kanonskott tätt utanför, Kainz en frispark strax över och Gebre Selassie en rejäl dubbelchans i minut 70. Tjecken hade nästan öppet mål två gånger om, men målvirket respektive uppoffrande försvarare stod ivägen. Hemmalaget var dock inte heller ofarligt. Wolfsburg var inte lika utspelade i andra halvlek som Werder var i den första, utan skapade en del farliga situationer, och åt sig tillbaka in i matchen. Det var helt klart att båda lagen gick för segern, men inget lag kom riktigt nära. Matchen slutar 1-1.Efter en usel första och fin andra halvlek och en vunnen poäng måste man ge Werder godkänt i den här matchen. Plusbetyg till Nouri som vågar chansa med ett dubbelbyte som går hem. Belfodil gör en bättre match än mot Schalke och visar att han ska gå före Kainz i startelvan. Kainz var dessutom klart bättre som mittfältare. Backlinjen på det stora hela godkänd, men ett litet frågetecken för Veljkovic som stått för ett par avgörande misstag vid det här laget.Nästa match är kanske höstens viktigaste, Freiburg hemma. Freiburg ser ut att kunna bli ett bottenlag i år, och tre pinnar skulle betyda mycket för Werder, inte minst mentalt. Att visa för sig själva och för oss andra att man kan vinna skulle nog lyfta hela laget. Lördag 15:30 är det som gäller.