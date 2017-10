Så skötte sig Werders spelare i VM-kvalet

En lång rad grönvita ute på landslagsuppdrag - så gick det för dem

Oavgjord träningsmatch mot SV Meppen

Grönvita insatser i VM-kvalet

Ligaspelet har varit inne i ett alldeles för långt uppehåll, men snart är det dags för Bundesliga igen! Trots avsaknaden av tävlingsmatcher har en del hänt på SVW-fronten under veckorna som gått.Fredagen den 6 oktober spelade ett decimerat Werder en träningsmatch mot tredjeligalaget SV Meppen. Meppen är ett av de lag som Werder II möter till vardags, och det var ett långt ifrån ordinarie lag som ställde upp denna kväll. Delaney, Augustinsson, Pavlenka, Kainz och Grillitsch var några av de spelare som var iväg på landslagsuppdrag. Matchen slutade 3-3, målskyttar för Werder Bremen var Aron Johansson Jerome Gondorf och Ousmane Manneh.En handfull spelare från Werder Bremen fick förtroendet att representera sitt land under denna avgörande samling.Spelade matchen mot Kroatien, där Finland mäktade med 1-1 på hemmaplan. Moisander spelade 90 minuter, var lagkapten och var bäst på plan enligt SofaScore. En stark insats! I matchen därpå, Turkiet borta, fick Moisander spela som vänsterback, en något ovan position för hans del. Finland fixade en pinne, vilket får ses som starkt jobbat. Finland var aldrig i närheten av att haka på i toppstriden.Spelade 90 minuter i Sveriges kross mot Luxemburg. “Ludde” spelade fram till två av Sveriges åtta mål; det fjärde och det sjunde (båda av Marcus Berg). Han fick en roll som liknar den han haft i Werder i höst, där han inte har alltför stort defensivt ansvar, utan följer med hela vägen upp i anfallen och matar in finfina inlägg från sin vänsterkant. I den näst intill betydelselösa förlustmatchen mot Nederländernaen gjorde han en okej insats med bl.a. en handfull vassa inspel. Sverige gick som bekant till Play Off.Kainz och Grillitsch fick båda två chansen från start när Österrike besegrade Serbien med 3-2. Kainz byttes ut efter en timme, Grillitsch efter 77 minuter. SVW-bekantingen Marko Arnautovic blev stor matchhjälte för Österrike med sina två mål, varav ett i minut 89. Duon fick även starta i vinstmatchen mot Moldavien. Kainz utbytt efter en timme, Grillitsch spelade 90 minuter. Österrike hamnade på fjärde plats i sin grupp och får inte spela VM.Spelade 90 minuter i Danmarks seger över Montenegro med 1-0. Danmark har stentuff konkurrens på innermittfältet där bl.a. Eriksen från Tottenham Hotspur prenumererar på en startplats. Delaney fick en mer defensiv roll bakom Eriksen i denna match. I den sista matchen, Rumänien på hemmaplan, fick Delaney fortsatt förtroende av Åge Hareide, och spelade åter 90 minuter med gott resultat. Danmark två i gruppen och klara för Play Off, där Sverige är en möjlig motståndare.Spelade hela matchen när Tjeckien slog Azerbadjan med 2-1 på bortaplan, en klurig bortamatch. Tjeckien dominerade matchen, och Pavlenka fick bara 3 skott på sig. Båda lagen i denna matchen är helt avhängda i sin grupp (grupp C) där Tyskland och Nordirland var klara för VM respektive Play Off med en match till godo. Pavlenka fick hålla nollan i den sista och helt ointressanta matchen mot San Marino. 5-0 till Tjeckerna. Tjeckien har gjort ett svagt kval på det stora hela och missar VM.Fick 90 minuter som ensam toppforward i Algeriets match mot Kamerun. Klev av mållös efter att Kamerun vunnit matchen med 2-0. Algeriet ligger sist i gruppen och är borta från toppstriden i sin grupp som toppas av Nigeria. Afrikas VM-kval avgörs i november, men Algeriet har redan nu missat sin chans.Fick hoppa in i minut 71 i Bosnien och Herzegovinas match mot Belgien, som slutade med snöplig förlust, 3-4. I matchen mot Estland fick han däremot chansen från start, och han tog den. Bosnien vann med 2-1, och Hajrovic gjorde båda målen! Segern räckte dock inte till Play Off eller gruppseger för Bosnien och Herzegovina.De två Skandinaverna, Augustinsson och Delaney, är de enda med fortsatt chans att få försvara Werder Bremens (och sitt lands) färger i Ryssland nästa sommar. Danmark och Sverige spelar båda Play Off senare i höst. Lottningen sker nu på tisdag, och det finns en möjlighet att Danmark och Sverige ställs mot varandra. Ett bra scenario ur grönvita ögon, för då kommer en SVW-spelare garanterat att spela VM.