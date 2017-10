Eastern Conference Preview

Nu är det inte långt kvar innan årets NBA säsong drar igång. Efter en lång säsong som krönte Golden State Warriors till mästare och den kanske galnaste sommaren någonsin så har det blivit dags att titta på hur det ser ut i lagen!

Atlanta Hawks

Spelare in: Dewayne Deadmond, Marco Belenelli

Spelare ut: Dwight Howard, Paul Millsap, Tim Hardaway Jr

Nyckelspelare: Dennis Schröder

Atlanta Hawks har under en lång period varit ett bra lag som varit i slutspel under en väldigt många år. Man har haft ett fungerande system och stundtals har man varit riktigt bra. Som bäst var man för några år sedan då man gick obesegrad under en hel månad vill jag minnas och man vann även hela conferencen. Nu är det dock dags för Hawks att börja om från grunden. Den stommen som gav dem framgång är helt borta nu när Paul Millsap försvann under sommaren.



Boston Celtics

Spelare in: Kyrie Irving, Gordon Hayward

Spelare ut: Avery Bradley, Isaiah Thomas, Jae Crowder

Nyckelspelare: Kyrie Irving

Celtics hade en sommar full med händelser. Man började med att byta bort sitt första draftval mot det tredje, sedan så följde man upp med att signa Hayward från Utah Jazz. Avslutningsvis tradade man till sig Irving från värsta rivalen Cavs. Kyrie Irving är utan tvekan en av ligans bästa offensiva spelare. Ger han Boston Celtics en chans att bli bäst i east? Kanske, men när man tappade Crowder och Bradley förlorade man mycket av sin identitet i försvaret.



Brooklyn Nets

Spelare in: D’Angelo Russell

Spelare ut: Brook Lopez

Nyckelspelare: D’Angelo Russell

Nets kommer troligtvis kämpa i botten av east som man gjort under de senaste åren. Men man kan ha lyckats gjort ett riktigt stort fynd i D’Angelo Russell som har riktigt stor star quality. Under sin tid i Lakers visade han upp att det finns mycket basket i den kroppen. Tillsammans med Jeremy Lin kommer han att bilda en spännande back court.



Charlotte Hornets

Spelare in: Dwight Howard, Michael Carter-Williams

Spelare ut: Marco Belenelli, Miles Plumlee

Nyckelspelare: Kemba Walker

Det Michael Jordan ägda laget Hornets är ett lag som jag personligen tycker om att se. Man har en riktigt underskattad point guard i Kemba Walker som kan ses som en topp 10 på sin position. Nicolas Batum är även han otroligt underskattad och får inte den cred han är värd. Till den här säsongen har man en ny center i Dwight Howard som hoppas hitta tillbaka till fornstora dagar. Det är lätt att glömma vilken dominant kraft han var innan skadorna började komma.



Chicago Bulls

Spelare in: Zach LaVine, Lauri Markkanen

Spelare ut: Jimmy Butler, Dwyane Wade, Rajon Rondo

Nyckelspelare: Zach LaVine och Robin Lopez

Det är ett väldigt ungt Chicago som går in i serien utan Dwayne Wade och Jimmy Butler. Butler som tog över laget från Rose och växt fram som en av dem bästa sg i ligan. Spännande blir det att följa den den finske talangen Markkanen som gjorde stort avtryck i EM ovh visade att han kunde dominera men även leda ett lag på senior nivå. Kan LaVine komma tillbaks från sin skada på ett bra sätt så har dom en väldigt bra spelare som är väldigt atletisk men även en bra skytt.



Cleveland Cavaliers

Spelare in: Derrick Rose, Dwyane Wade, Isaiah Thomas, Jae Crowder

Spelare ut: Kyrie Irving

Nyckelspelare: LeBron James

Cavs har spelat tre finaler sedan LeBron James valde att återvända till laget, en titel har det blivit på de åren. Nu har man försökt att bygga ett nytt lag som ska kunna ta en ny titel. Borta är Kyrie Irving stort avbräck, men man har fått in en bra ersättare i Isaiah Thomas om han kommer tillbaka frisk från höftskadan. D.Rose är en riktigt underskattad spelare, inte många som vet att han snittade 18 poäng i ett dåligt Knicks. Personligen tror jag han kommer lysa när han får spela med LeBron James. Denna upplaga av Cleveland är betydligt bättre än sin föregångare.



Detroit Pistons

Spelare in: Avery Bradley

Spelare ut: Marcus Morris

Nyckelspelare: Andre Drummond

Pistons tog ett steg tillbaka jämfört med föregående år. Frågan är om man kanske kan ta ett fram i år. In har Avery Bradley kommit. Han är riktigt bra speciellt i försvaret. Viktigt är att Drummond blir bättre på straffar, blir han inte det är han en risk att ha på golvet i jämna matcher.



Indiana Pacers

Spelare in: Victor Oladipo, Domantas Sabonis

Spelare ut: Paul George

Nyckelspelare: Victor Oladipo, Myles Turner

Det är alltid tugnt att tappa sin stora stjärna som man byggt laget kring under en lång tid. Det skedde för Pacers under sommaren då Paul George försvann till Oklahoma. I utbyte fick man Victor Oladipo som hade en fenomenal college karriär i Indiana. Han kommer få dra ett stort lass och kan garanterat få fart på sin karriär i vinter.



Miami Heat

Spelare in: Kelly Olynik

Spelare ut: Josh McRoberts, Chris Bosh

Nyckelspelare: Hassan Whiteside

Heat överraskade många och det var så nära att man kämpade sig till slutspelet. Kanske går det att nå den här säsongen. Man har förlängt med Dion Waiters som hittade rätt i Heat, in har också Kelly Olynik från Boston kommit. Sedan så har Chris Bosh waivats på grund av sin sjukdom.



Milwaukee Bucks

Spelare in: Brandon Rush

Spelare ut: Spencer Hawes, Michael Beasley

Nyckelspelare: Giannis Antetokounmpo

Bucks har inte gjort mycket avtryck under sommaren. Det har varit ett medvetet drag har deras ledning berättat. Man tror väldigt mycket på sin unga core och vill ge dem möjligheten att fortsätta växa tillsammans. Ledda av Giannis Antetokunmpo så har man siktet inställt på en topp placering i east.



New York Knicks

Spelare in: Enes Kanter, Michael Beasley

Spelare ut: Carmelo Anthony, Derrick Rose

Nyckelspelare: Kristaps Porzingis

Sedan Carmelo Anthony hämtades från Denver har han varit lagets ansikte utåt. Det började bra för Knicks under den eran, men de senaste åren har inte alls varit bra. Förra säsongen var verkligen ett nytt lägsta för Knicks. Phil Jackson försökte bli av med Anthony som vägrade lämna. I sommar fick Jackson sparken och för några veckor sedan skeppades Melo till Oklahoma City Thunder. Nu är Knicks Kristaps Porzingis lag och han har alla möjligheter att bli lagets ansikte och storstjärna.



Orlando Magic

Spelare in: Jonathon Simmons, Jonathan Isaac

Spelare ut: Jeff Green, Jodie Meeks

Nyckelspelare: Aaron Gordon

Orlando Magic har haft det tufft sedan Dwight Howard lämnade laget. Men det finns en del spännande spelare som gör laget intressant att följa. Mest spännande är Aaron Gordon som varit riktigt bra i träningsmatcherna och han är en spelare som mycket väl skulle kunna vinna most improved player. Ett intressant tillskott är Jonathon Simmons som i Spurs var ”Kawhi light”.



Philadelphia 76ers

Spelare in: Markelle Fultz, J.J Redick

Spelare ut: Gerald Henderson

Nyckelspelare: Joel Embiid, Ben Simmons

Sixers har under många år legat i botten av tabellen, man har sett till att få många val tidigt i draften. I sommar valde man först för andra året i rad och man kommer som första laget i historien starta sin säsong med de två senaste årens första val i Ben Simmons och Markelle Fultz. 76ers signade Redick vilket var riktigt bra då man är i stort behov av skytte och han kan bidra med mycket rutin. Lyckas Joel Embiid hålla sig frisk så lär en slutspelsplats finnas inom räckhåll. Under sina 31 macher visade Embiid vilken skillnad han gör för laget och att all hype runt honom var berättigad.



Toronto Raptors

Spelare in: C.J Miles,

Spelare ut: DeMarre Carroll, Cory Joseph

Nyckelspelare: DeMar DeRozan

I sommar har Toronto förlängt kontraktet med två viktiga spelare, Serge Ibaka och Kyle Lowry. Det var viktigt att få behålla sin core, laget har en riktigt bra startfemma. Målet för Raptors måste vara att kämpa för en andra eller tredje plats, vilket borde vara ett mål som kan nås. DeRozan kommer få vara mer utav en playmaker än vad han tidigare varit och det kommer passa hans spel bra.



Washington Wizards

Spelare in: Jodie Meeks, Mike Scott

Spelare ut: Bojan Bogdanovic

Nyckelspelare: John Wall

Wizards har tre unga spelare som laget är byggt runt. Beal och Wall är all star spelare och är bland de bästa på respektive positioner. Wall är dessutom underskattad och får defenitivt inte den respekten han förtjänar. Den tredje spelaren jag talar om är Otto Porter som är en riktigt ”3 and D” kille. En sån är man verkligen i behov av med tanke på att de kan gurada de flesta positionerna på golvet och kan sätta treor vilket är livsviktigt i dagens NBA. Kan Wizards spela som man gjorde förra året blir man en jobbig nöt att knäcka för de övriga lagen i East.

0 KOMMENTARER 52 VISNINGAR 0 KOMMENTARER52 VISNINGAR DAVID BELLANDER

2017-10-16 11:00:00 2017-10-16 11:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om NBA

NBA

2017-10-16 11:00:00

NBA

2017-10-15 17:21:00

NBA

2017-10-12 20:21:00

NBA

2017-10-05 20:57:36

NBA

2017-09-25 20:39:00

NBA

2017-09-23 20:43:28

NBA

2017-08-23 21:23:00

NBA

2017-08-02 18:06:00

NBA

2017-07-18 22:21:00

NBA

2017-07-05 22:45:00

ANNONS:

Nu är det inte långt kvar innan årets NBA säsong drar igång. Efter en lång säsong som krönte Golden State Warriors till mästare och den kanske galnaste sommaren någonsin så har det blivit dags att titta på hur det ser ut i lagen!För de som följt NBA de senaste åren så har Sixers fått uppmärksamhet av en anledning. Sitt medvetna beslut att ha ett så dåligt lag som möjligt för att kunna bygga om från grunden med tidiga draftval. Nu ser vi frukten av det beslutet.Jesper och Nicklas rankar, analyserar och diskuterar alla 15 lag i väst.Jesper och Nicklas rankar, analyserar och diskuterar alla 15 lag i öst.Jesper och Nicklas diskuterar Carmelo Anthony-traden, var Dwayne Wade kommer att hamna och Donald Trumps nekan till Golden State Warriors.Oklahoma City Thunder rustar för att kunna utmana Golden State Warriors.Jesper och Nicklas bryter ner traden som skickade Isaiah Thomas till Cleveland och Kyrie Irving till Boston och sedan draftar de varsitt lag och ser om de kan slå dagens Golden State Warriors.Jesper Karlsson och Nicklas Hoverbrandt diskuterar Kyrie Irvings framtid, Minnesota Timberwolves och simulerar en Expansion Draft om den hade skett idag.Jesper och Nicklas diskuterar hur Jerebko passar in i Utah, free agency, lag med ljusast framtid och mycket mer.Jesper och Nicklas diskuterar Paul George till OKC, Gordon Hayward till Boston, Paul Millsap till Denver och mycket mer.