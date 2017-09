Melo joinar OKC!!

Oklahoma City Thunder rustar för att kunna utmana Golden State Warriors.

En stor händelse hände idag i världens bästa basketliga NBA Oklahoma City Thunder byte till sig New York knicks stjärna Carmelo Anthony. Carmelo Anthony som sedan förra säsongen ryktas vara på väg bort från Knicks, blev ändå kvar i basketens mecka och det blev en liten cirkus kring hans vara eller icke vara.



Under sommaren har det spekulerats att Melo som haft en no trade klausul endast var villig att upphäva den för att gå till Houston Rockets. Men från ingenstans slog bomben ner att Thunder är laget som knöt till sig Anthony. I utbytte får Knicks Enes Kanter, Doug McDermott och ett framtida draftpick.



Med Carmelo Anthony i laget så blir Thunder en än seriösare utmanare i West. Och Thunders ledning har hittils gjort ett fenomenalt jobb efter att tappat Kevin Durant förra sommaren. Tidigare i somras gjorde laget klart med Paul George. Tillsammans med Russell Westbrook kommer dessa tre herrar bilda en trio få lag i ligan kan matcha när det gäller talang. Nu är bara frågan om det kan bli lika bra på planen som det ser ut på papper.



Nästa steg för Thunder är att förlänga kontraktet med tidigare nämnda Westbrook och visa Anthony och George att Oklahoma även är rätt för dem när deras kontrakt går ut.

0 KOMMENTARER 78 VISNINGAR 0 KOMMENTARER78 VISNINGAR DAVID BELLANDER

2017-09-23 20:43:28 2017-09-23 20:43:28

ANNONS:

Fler artiklar om NBA

NBA

2017-09-23 20:43:28

NBA

2017-08-23 21:23:00

NBA

2017-08-02 18:06:00

NBA

2017-07-18 22:21:00

NBA

2017-07-05 22:45:00

NBA

2017-07-01 10:57:12

NBA

2017-07-01 01:28:00

NBA

2017-06-29 23:53:00

NBA

2017-06-29 12:59:14

NBA

2017-06-23 14:22:47

ANNONS:

Oklahoma City Thunder rustar för att kunna utmana Golden State Warriors.Jesper och Nicklas bryter ner traden som skickade Isaiah Thomas till Cleveland och Kyrie Irving till Boston och sedan draftar de varsitt lag och ser om de kan slå dagens Golden State Warriors.Jesper Karlsson och Nicklas Hoverbrandt diskuterar Kyrie Irvings framtid, Minnesota Timberwolves och simulerar en Expansion Draft om den hade skett idag.Jesper och Nicklas diskuterar hur Jerebko passar in i Utah, free agency, lag med ljusast framtid och mycket mer.Jesper och Nicklas diskuterar Paul George till OKC, Gordon Hayward till Boston, Paul Millsap till Denver och mycket mer.Ännu en stjärna har fått ett nytt hem. Denna gång Pacers Paul George!På lördag är det den första juli och det är så alla NBA lag har möjligheten att börja signa spelare som är utan kontrakt. Den här sommaren finns det några riktigt tunga pjäser!Jesper och Nicklas diskuterar CP3-traden, Clippers framtid, sparkningen av Phil Jackson och mycket mer.En av ligans största stjärnor lämnar LA och flyttar till Texas och Houston för att spela med James Harden!Den årliga NBA-draften gick under natten av stapeln i New York och precis som väntat gick Markelle Fultz och Lonzo Ball etta och tvåa, till Philadelphia respektive LA Lakers. Den stora nyheten från kvällen var dock att Minnesota tradeade till sig Jimmy Butler.