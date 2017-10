Klaes Petersson och hans flickvän Carolina på Twickenham Stadium i London.

Intervju med fans: Los Angeles Rams

Varför håller man på ett visst lag egentligen. Under de kommande veckorna kommer det att dyka upp korta intervjuer med supportrar till olika lag runt om i ligan. Denna gång pratar vi med Klaes Petersson om hans stora kärlek till Los Angeles Rams.

När började du att hålla på Rams och kan du berätta varför?



Jag började hålla på Rams 98. Året innan Greatest Show On Turf föddes och Rams slog Titans i super bowl. Anledningen är simpel, jag var 10-11 år och hade precis spelat Madden för första gången. Rams hade coolast hjälmar så de blev favoriterna. Sedan dess har man troget stått fast under den misär de varit de senaste 10-12 åren



Vilken spelare är din favorit genom tiderna?



Jag har fruktansvärt många favoriter så jag kommer omöjligt kunna välja en. Men jag gillar elaka grabbar som saknar förstånd. En absolut favorit är Incognito som nu spelar i Bills. Startade sin karriär i Rams och ingen jävlades med honom eller hans QB. Pisa Tinosamoa, en väldigt okänd gammal Rams LB som spelade 4 gånger större än sin kropp. Snubben spelade en match med två tejpklubbor till händer och en steltejpad arm. Under den säsongen bröt han båda händerna, drog båda axlarna samt ena armbågen ur led och missade knappt någon tid alls. Aaron Donald är nog favoriten just nu då han spelar med attityd. Han ser ut som en dvärg på linjen men ingen står i vägen för honom. Ingen blockar den killen one-on-one. Antingen får han dog att se ut som ett farthinder när han kör över dig eller så får han dig att se ut som en stick när han går runt dog. Men historiska spelare som Youngblood, en medlem ur Rams Fearsome Foursome som spelade veckan efter han brutit smalbenet kommer alltid hållas varmt. Lawrence Taylor, Jerome Bettis, Mike Alstott, John Lynch. Jag kan hålla på i evigheter. Att välja en favorit är som att välja samma middag resten av livet.



Laget bröt i somras med dåvarande coachen Jeff Fischer och in tog man den unge Sean McVay. Var det rätt att bryta med Fischer och hur tycker du spelet förändrats med McVay vid rodret?



Det var rätt att bryta. Fish verkade som en reko kille som verkligen var ett med laget. Spelare och tränare älskade honom men resultaten uteblev. Han har till och med sin egna dag nu för tiden nämligen 7 september. Hans lag verkade alltid sluta 7-9. McVay är Fish motsatts på många sätt. Även om även han verkar uppskattas otroligt av ledare och spelare är han råka motsatsen. Fish var gammal trött men trygg filbunke medans McVay är ung ambition med glöd och förväntning. Fish spelade ett försvarsfokuserat spel baserat på field-position och att hålla nere scoren i matcher. McVay är raka motsatsen och har tagit Rams tragiska anfall till ligans mest poängeffektiva de fyra första matcherna. Försvaret verkar dock ha försvunnit med Fish även om mer eller mindre samma spelare är kvar där.



Du som själv tidigare varit landslagsman för Sverige i amerikansk fotboll, vad minns du bäst från den tiden?



Det jag minns bäst är nog allt slit i GBG Mustangs och Marvels. På min tid var laget relativt bra och höll till i superserien med respektabla resultat även om vi i vissa matcher bara dressade 13 man. Det var duktiga, hårda killar som spelade ironman-football året om och brann för sporten.



Du besökte London i söndags och var på läktaren när Rams körde över Arizona Cardinals med 33-0. Hur var resan och hur kändes det att bevittna denna överkörning?



Resan var hur bra som helst, alltid trevligt att åka till London. Detta är ju tredje rams-matchen jag ser live här och det var ju skönt att de får en gångs skull lyckades vinna. De andra två var mot Patriots och Giants där de förlorade rätt fett båda gånger. Det var helt fantastisk att de nollade Cardinals, kunde inte författat matchen bättre själv. Känns sjukt bra inför resten av säsongen.



Till sist, när står Rams som vinnare av Super Bowl?



Rams är på uppgång och kommer gå långt in i slutspelet inom de närmaste 3 åren. Jag säger tre år då! Samma år som SB spelas i LA.

2017-10-26 12:00:00

