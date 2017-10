Indianapolis Colts har det tufft utan sin stjärna Andrew Luck.

MNF: Viktig seger för Tennessee

Marcus Mariota var tillbaka som quarterback efter skada och det blev en lyckad återkomst när Tennessee Titans tog en tung seger mot Indianapolis Colts.



Mariota kastade för 306 yards och en TD samt en interception i matchen som slutade 36-22 i Titans favör. Lagets stora hjälte var dock kickern Ryan Succop som satte alla sina fem field goal-försök.



Första halvlek var en jämn kamp och särskilt mycket poäng fick vi inte se då det i paus bara stod 13-9 till Colts. Halvlekens enda touchdown gjordes drygt fyra minuter in på andra quartern av bortalagets TE Jack Doyle på passning från Jacoby Brissett.



Den andra halveken innehöll betydligt mer action och direkt kunde Indianapolis utöka sin ledning efter att Mariota kastat en boll som John Simon brutit och tagit hela vägen till end zone för en touchdown. Dock missade den annars så säkre Adam Vinatieri extrapoängen och före tredje kvartens slut så hade hemmalaget reducerat två gånger om efter två lyckade sparkar.



Fjärde och avslutande kvarten blev den mest dramatiska i det här divisionsmötet. Till att börja med kunde running backen DeMarco Murray ge Titans ledningen för första gången med en touchdown. Ledningen varade inte särskilt länge då Vinatieri en stund senare gjorde ett field goal och kvitterade till 22-22.



Efter att spelet stått och vägt ett kort tag så kom tillslut avgörandet efter att Mariota skickat iväg en perfekt macka till Taywan Taylor som i sin tur tog sig ända in i end zone med 5:37 kvar på klockan. Colts försökte att komma ikapp men man föll på fourth and inches i den efterföljande driven. Matchen spikades sedan definitivt när hemmalagets Derrick Henry gjorde en TD när han tog sig förbi Colts försvar och sprang så långt som 72 yards.



Slutsiffrorna skriver vi till 36-22 och i samband med segern bröt Titans en elva lång förlustsvit mot sina rivaler Colts. En seger som gör läget riktigt tight i divisionen AFC South där nu Titans, Texans och Jaguars delar på förstaplatsen då alla står på tre vinster och tre förluster.



0 KOMMENTARER 125 VISNINGAR 0 KOMMENTARER125 VISNINGAR BJÖRN BELLVIKEN

2017-10-17 20:19:56

