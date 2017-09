Preview AFC East

Då var vi framme i öst där vi hittar en Superbowl favorit och två favoriter till att slåss om förstavalet i nästa års draft. Emellan dessa finns ett riktigt wildcard.

Turen har kommit till AFC East där New England Patriots, New York Jets, Buffalo Bills och Miami Dolphins huserar. Likt AFC North så finns det i denna divisionen en riktigt klar favorit och den stavas New England Patriots. Det är faktiskt till och med så att Patriots har vunnit divisionen 13 av dom 14 senaste säsongerna. Om vi ska kolla vilka utmanarna till Brady och co är så landar vi hos Miami Dolphins. Ett lag som gjorde stora framsteg förra säsongen med den nya tränaren Adam Gase som skapat en bra lagdynamik. Miami är lite vid ett vägskäl där man nu måste ta nästa steg och kanske utmana New England på riktigt. Det är nog få divisioner där det finns två lag som är så pass mycket bättre än de andra två. Dom resterande lagen kan man tro har en inbördes tävling om vem som kan vara sämst. Både Jets och Bills har båda försvagats avsevärt och verkar satsa på att få höga draftpicks i nästa års draft för något tal om playoff kommer det inte vara.1 - 3Det är klart att jag kan sitta här och skriva en novell om allt som är nytt hos Patriots men jag ska försöka och vara kortfattad. För det första har man förstärkt receivergruppen med WR Brandin Cooks från saints och TE Dwayne Allen. En stark grupp som dock förlorade WR Julian Edelmann för resten av säsongen när han slet av korsbandet på preseason. Man har också förlorat TE Martellus Bennet till Green Bay men det var nog en lätt förlust då man får TE Rob Gronkowski tillbaka i full form. Man plockade in två nya runningbacks i Mike Gillislie från Bills och Rex Burkhead från Bengals som båda verkar vara klippt och skurna i Bill Belichiks system.Den absoluta styrkan i detta laget är inte riktigt spelarna i sig kanske utan hela systemet och anpassningsförmågan som finns i detta laget. Varje vecka år in och år ut slipar Belichick laget och detta har gett stor framgång. Om vi ska se mer på spelare så har man en bred receivergrupp och detsamma på runningbacksen. Även försvaret ser starkt ut, man har förlorat DE Rob Ninkovich men plockat in LB David Harris och CB Stephon Gilmore. På pappret så ser New England starkare ut än förra året och det finns få svagheter.Om vi ska leta minus så landar man nog i försvaret. Det är främst i passrushen man ser svag ut. Man har Trey Flowers som gjorde en stark säsong i fjol men sen ser det riktigt svagt ut. Sen ska man inte glömma att Tom Brady är nu över 40strecket och även om det låter befängt och nästan overkligt så är en försämring oundvikligt.Det är ett näst intill komplett lag som kommer gå långt i playoff som vanligt. Det ska bli väldigt intressant för för första gången på länge så har man gjort en drös med trades och offrat många framtida draftval för att vara bra nu. Ska detta bli Tom Brady och Bill Belichicks stora klick grädde på det redan fina moset?2 -2Det som Jets och Bills har stått för denna preseason är en nedmontering av guds nåde. Jets släppte bland annat veteranerna WR Erick Decker och Brandon Marshall utan att egentlgen ta i någon ersättare. Sen i defensiven släppte man blä annat LB David Harris till patriots. Jets släppte även både sina QBs Geno Smith och Ryan Fitzpatrick vilket gjorde att man lämnades med rookien Christian Hackenberg och Josh Mccown.Ja det är ju tur att man sitter på en stark defensiv grupp för så manga andra styrkor finns det inte. Försvaret är tungt och trots förlusterna av DT Sheldon Richardson och LB David Harris så står defensiven stark ändå. Man har sedan tidigare DL Muhammad Wilkerson och DL Leonard Williams som styr och ställer i det försvaret. Man har förstärkt med en passrusher i DE Kony Ealy från Patriots och plockade CB Morris Claiborne från free agency då Cowboys släppt honom. Mest spännande är rookie Safetyn Jamal Adams som går en lysande framtid till mötes. Var briljant i college och en stor ledare både på och av planen.Här skulle man kunna säga många saker man jag håller mig till en sak. Offensiven. Jag kan knappt se hur detta laget ska göra poäng. Man har ätningen rookie QB Hackenberg eller före detta Browns QB Mccown. Ingen av dom säkra alternativ och för att deras QB ska kunna prestera måste deras receivers vara öppna och där finns det knappt en enda av någorlunda klass. Man har plockat in Jermaine Kearse från Seattle men där var han 4 alternativ. Man har sedan tidigare WR Robbie Anderson som sett ok ut på preseason.Det är ganska uppenbart att ledningen vill bygga om truppen. Många tongivande spelare har lämnat och man har endast plockat in halvgoda spelare plus framtida draftval. Det är utan tvekan i botten detta laget kommer vara. Dock så tror jag att Jets mycket tack vare deras defensiv kommer sluta före Buffalo Bills. Men playoff blir det definitivt inte.1- 3Det råder samma tankesätt i Buffalo som hos Jets. Släpp tongivande spelare och få draftval tillbaka. Man har släppt CB Ronald Darby , WR Sammy Watkins och LB Reggie Ragland. Som quarterback kommer man ha Tyrod Taylor och så självklart har man kvar LeSean McCoy på runningback. Man har i alla fall behållt intressanta DE Shaq Lawson som gjorde en riktigt stark rookie säsong med blad annat 24,5 tacklingar och 2 sacks. Det finns lite hopp på receiver fronten i form av förre detta Eagles WR Jordan Matthews och rookien Zay Jones.Till skillnad från Jets så finns det här kompetenta receivers i WR Zay Jones, WR Jordan Matthews och TE Charles Clay. Problemet ligger snarare om deras quarterback kommer hitta dom. QB Tyrod Taylor är otroligt duktig när han tvingas springa med bollen och mycket underhållande spelare men hans oförmåga att hitta sina receivers är lite för stor för att vara en etta i NFL En av deras stora svagheter i fjol var att man spelade för enformigt. Hela deras spel baserades på att ge RB Mccoy bollen så fick resten lösa sig. Nu måste man hitta sina receivers och få alla lagdelar att bidra. Försvaret ser ok ut och måste än en gång prestera över sin förmåga för att hålla Bills kvar i matcherna.Väldigt svårt att ge dom högre betyg. Lagets offensiv ser riktigt svagt ut förutom RB LeSean McCoy som kommer få bära ett tungt lass i år också. Bristen på spelare som gör skillnad kommer märkas i matcher som blir jämna och tyvärr göra att dom förlorar fler än dom vinner. Absolut inget playoff här heller.Form: 2 -2Efter en riktigt stark första säsong under Adam Gase ledning så har Dolphins satsat på kontinuitet. Varken många spelare som lämnar eller tillkommit. Laget förlorade dock sin quarterback Ryan Tannehill och bestämde sig för att ringa den pensionerade före detta Chicago Bears QB Jay Cutler. Ett minst sagt oväntat drag men det kan visa sig vara lönsamt denna säsongen.Här är det svårt att inte nämna den offensiva linjen som sett riktigt vass ut. Med OL Laremy Tunsil i spetsen så kommer den linjen stå stark. Bakom linjen finns den kraftfulle RB Jay Ajayi som slog igenom med dunder och brak förra säsongen. Gör han en liknande säsong så kommer det firas triumfer i Miami. Även receiver gruppen ser stark ut och även om Jay Cutler aldrig varit någon elitspelare så kommer han hitta sina recievrar. Lagets passrush ser också riktigt stark ut med stjärnspelarna DE Cameron Wake och DT Ndamukong Suh.Svagheten är lagets secondary, där finns ingen riktig playmaker och det kan bli tufft när dom möter lag som har många receivrar som går djupt. Annars är det väl ändå en svaghet att plocka in en pensionerad Jay Cutler.Det är på många sätt ett lagbygge som har väldigt många pusselbitar på plats. En RB Jay Ajayi som springer för livet och en ramstark defensiv som hotar så har man minst en wildcard plats i sikte. Om bara QB Cutler lägger uåå någorlunda siffror och underlättar Jay Ajayi så kan det bära långt. En andraplats i divisionen ser jag lika bergfast som att Patriots vinner den.