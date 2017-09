Preview AFC West

Då har turen kommit till AFC West som kanske är en av de absolut jämnaste divisionerna.

När vi har gått igenom de två tidigare divisionerna så har det funnits en klar favorit men i denna serien kan jag se att alla potentiellt skulle kunna vinna. Favoriten på förhand är ett lag som har med sig förväntningar som är skyhöga och det är Oakland Raiders som gjorde en stark säsong i fjol men som fick säsongen förstörd samtidigt som lagets QB Derek Carr fick sin detsamma. Ett annat lag som länge aspirerat på att vinna divisionen är Kansas City Chiefs som med sitt defensiva spelsätt ser riktigt intressanta ut. Bakom lurar dom nyi nfl yttade Los Angeles Chargers som sin vana trogen redan fått tunga skador men det till trots så finns det riktigt eldkraft framåt och en defensiv som är påväg framåt. Sist men absolut inte minst finns Superbowl vinnarna från 2015 Denver Broncos. Det roliga med Broncos är att samma fråga kvarstår som det gjorde 2015. Bakåt är dom ett monster men vem ska förlösa dom framåt?Form: 4 - 0Läget i Denver är mycket som förra året. Trevor Siemian blir den som får starta säsongen som etta då Paxton Lynch inte imponerat på försäsongen. Annars så har man tappat många tunga pjäser på försvarssidan. Ett av dom tyngsta tappen är den store stjärnan Demarcus Ware som pensionerade sig. Sen släppte man OT Russel Okung till Chargers samt CB TJ Ward till Tampa Bay. Man gjorde en intressant chansning på preseason då man plockade inte Cheifs förre detta stjärnrunningback Jamaal Charles som senaste säsongerna kämpat med skador. Hittar han tillbaka till någorlunda form är det en förstärkning.Den stora styrkan ligger alltjämt i försvaret. Trots tunga förluster så har man fortfarande några av ligans absolut bästa spelare. Kvar finns OLB Von Miller , CB Aqib Talib och CB Chris Harris. Jag tror dock att det är ett dominant försvar men kommer tappa en aning iår. Sen tycker jag verkligen att de har en bra grupp med receivers däribland WR Demariyus Thomas och WR Emmanuel Sanders finns. Frågan är bara hur mycket Trevor Siemian kan mata dom med bra passningar?Här är quarterback frågan fortsatt, hur långt kan man gå utan en kvalitativ quarterback? Sen kan man inte släppa för många spelare från försvaret utan att se en försämring. Jag tror som sagt tidigare att försvaret kommer vara bra och vinna ett par matcher åt Broncos men man måste avlasta försvaret också. Sen finns det bra runningbacks i både CJ Anderson och Jamaal Charles men verkligen inte dominant grupp.Playoff-chanserna lever helt klart. Ett av ligans bästa försvar och en spelide med lite risktagande kommer ge dom segrar. Men dom måste få igång offensiven och Trevor Siemian måste ta ett stort kliv framåt för det finns bra förutsättningar för ett bra offensiv. Jag tror personligen att Broncos missar playoff i år igen tyvärr, det är en jämn division och Denver är inget dåligt lag på något sätt men dom kommer inte räcka till helt enkelt.Form: 1 -3Vad kan man vänta sig av Chargers i sin nya stad? -jag skulle säga att man äntligen tar ett stort kliv framåt. Inte kanske just för flytten till Los Angeles direkt men laget börjar verkligen ta form. Man har plockat in helt rätt spelare under preseason och fått iaf majoriteten av truppen intakt. In kommer OT Russel Okung som stärker deras offensiva linje som läckte förra säsongen. Annars får man med det nya stjärnskottet DE Joey Bosa från start denna säsong. Tyvärr så skadade sig de intressanta rookiesarna WR Mike Williams och OG Forrest Lamp på preseason och det kan bli tunga tapp. Men det är inte Chrgers om dom har lite folk i sjukstugan.Här finns det mycket positivt både offensivt som defensivt. I offensiven får vi ännu en säsong njuta av QB Philip Rivers excellenta passningar och RB Melvin Gordons grymma löpningar. Även WR Keenan Allen ser ut att vara i fin form och håller han sig ifrån sjukstugan så kommer han vara bland dom bästa receivrarna i ligan. Försvaret som bara blivit bättre och bättre ser ut att kliva upp på elitnivå i år. I en passrush som innehåller DE Joey Bosa och DE Melvin Ingram så lever ingen QB säkert. Även bakom dom finns den utmärkte Cornerbacken Casey Heyward som plockade flest interceptions i hela NFL förra säsongen.Här är det kanske konstigt att välja skadorna eftersom det inte är något man styr över men för att vinna matcher måste man ha sina bästa spelare på planen. Om dom får behålla sina spelare från sjukstugan så finns det mycket att vinna. Annars så måste verkligen den offensiva linjen ta flera steg framåt i år. QB Phillip Rivers tog många smällar förra året och han börjar bli till åren så han klarar inte av hur många smällar som helst.Jag tror att Chargers tar stora kliv framåt i år. Det finns så mycket kvalite i detta laget och nu gäller det bara att få ut det. Framåt kommer man allt leverera så länge man har QB Rivers på planen och nu kan men addera ett försvar som kommer prestera med dom bästa i ligan. Jag tror Chargers tar hem hela divisionen för att dom har ett mycket bättre försvar än Raiders och en bättre offensiv än Chiefs.Form: 2- 2I Kansas har det varit lugnt och en offseason som mest handlar om Huvudtränaren Andy Reids nya kontrakt. Reid Har lett laget till playoff 3 av dom 4 säsonger han varit där. Nu är det dags att växla upp och utmana även i playoff. Man har släppt DT Dontari Poe till Falcons och även släppt sin store stjärna RB Jamaal Charles till Broncos. Trots dessa förluster så har det mesta handlar om deras förstaval i årets draft QB Patrick Mahomes. Mahomes har under försäsongen visat på enorm potential och många röster höjdes att han skulle starta framför QB Alex Smith. Men det skulle var en jätteskräll om det skulle bli så.Chiefs styrka är den defensiv som finns. Framför allt back i planen så har man en av ligans absolut bästa Conrerbacks i Marcus Peters som bland annat varit uttagen till Pro Bowl båda åren han varit med i ligan. Man har också ligans bästa safety i Eric Berry som är lagets stora ledare och förebild. På linjen finns passrushen OLB Justin Houston och DT Bennie Logan. Man har även en riktigt intressant receiver i WR Tyreek Hill som kom som en blixt in i ligan i fjol. Även TE travis Kelce är en av ligans bästa på sin position.Den stora svagheten är offensiven. Alex Smith är duktig på korta säkra passningar och han måste utveckla sig om inte Mahomes ska ta platsen som etta. Sen finns ju frågan om vem som ska vara nummer ett på runningbacken. RB Spencer Ware är borta på grund av skada och kvar finns rookien Kareem Hunt som sett intressant ut på preseason. Klarar han av pressen? Coach Reid har en historik med framgångsrika runningbacks.Chiefs är på många sett ett som med rätt flyt framåt och en bra start kan gå riktigt långt. Det är främst om dom kan få QB Alex Smith att ta lite fler risker i sitt passningsspel och få igång RB Kareem Hunt. Får Hunt en bra start kan Chiefs mycket väl glida up som en av dom stora utmanarna tror jag.Form: 0- 4Läget är annorlunda för Raiders iår. Man kommer med skyhöga förväntningar och med en fanskara som fått playoff-feber redan i september. Truppen har inte förstärkts särskilt inför denna säsong och man satsar mycket på samma trupp som tidigare. Dock så har man plockat inte den pensionerade stjärnan RB Marshawn Lynch och hoppas han kan få ordning på deras springspel som trots ens av ligans bästa offensiva linjer inte kunde prestera ett tillräckligt bra springspel. Annars skrev man ett kontrakt med QB Derek Carr som gör honom till den bäst betalda spelaren i ligans historia. Välförtjänt kan nog alla hålla med om.Den offensiva linjen Raiders har till sitt förfogande är ett vapen. Den håller QB Derek Carr fri från tacklingar som i sin tur fördelar bollarna till deras utmärka receivers WR Amari Cooper och WR Michael Crabtree. QB Derek Carr är en av ligans bästa och det är runt honom hela laget slutar sig kring. Har han en bra säsong så kommer Raiders ha en bra säsong.Om man ska upp till den högsta nivån så måste man ha ett godkänt försvar. I detta nu så är det precis att Raiders har det. Man har ligans bästa försvarsspelare i DE Khalil Mack som i stort sett bär hela detta försvaret. Bakom honom är det väldigt tunt. På Safetyn har man iaf en riktigt talangfull spelare som kan utvecklas till en nyckelspelare i S Karl Joseph. Vid hans sida finns den rutinerade S Reggie Nelson. Även T Donald Penn måste spela på högsta nivå för att försvaret ska se ok ut.Raiders har offensiva förutsättningar att gå hur långt som helst. Skulle RB Lynch komma i gammal god form så har dom ett vapen dom saknat. Men frågan är hur långt man kan gå om man har en så skevt balanserad trupp? Jag tror offensiven kommer bära dom långt. Riktigt långt men mot dom bästa lagen måste man ha ett försvar som ger offensiven chansen. Jag tror Raiders hamnar bakom Chargers men tar en playoff plats. När man väl är där kan allt hända.