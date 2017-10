Cam Newton hade en tuff kväll med tre interceptions.

TNF: Eagles besegrade Panthers

Carson Wentz och hans Philadelphia Eagles besegrade under natten Carolina Panthers med 28-23. Wentz gjorde en stabil match där han kastade för 222 yards och tre touchdowns.

Spänningen inför detta möte gick nästan att ta på då båda lagens formkurva pekat spikrakt uppåt. Alla förväntade sig en match med mycket dramatik och drama skulle det bli. Redan på första driven så lyckades Panthers defensiva veteran Julius Peppers ta sig förbi Eagles offensiva linje vilket resulterade i en sack på Wentz och en forced fumble där pantrarna tog bollen i beslag. Peppers var extra glad då det var sack nummer 150 i karriären vilket placerar honom på plats fem all-time sedan sacks började noteras officiellt 1982.



Dock var det gästerna som tog ledningen med ett 50 yard field goal från Jake Elliott före Panthers kunde kvittera till 3-3 med en spark från Graham Gano. En stund senare sprang Cam Newton hela vägen in i end zone vilket satte hemmalaget i förarsätet med 10-3 men innan halvtid gjorde även Eagles en touchdown efter att Wentz hittat Zach Ertz med en fin passning. Kvitteringen föranleddes av att Newton kastat en interception som örnarna alltså utnyttjade till fullo.



Matchens andra halvlek hann knappt börja då en passning från Newton gled ur händerna på Panthers running back Jonathan Stewart och före bollen kunde falla till marken så fångades den upp av bortalaget. Efter att spelet vänt så utnyttjade återigen firma Wentz/Ertz detta då den sistnämnda noterades för sin andra TD för kvällen. Dessutom lyckades Eagles med det efterföljande tvåpoängsförsöket tack vare en power run från LaGarrette Blount vilket gav ställningen 18-10 på tavlan. Den tredje kvarten bjöd inte på några fler TDs men väl några field goals där Elliott sparkade ett för Eagles medan Gano sparkade två för Panthers.



Fjärde quartern var inte mer än dryga minuten gammal då Eagles utökade sin ledning efter att Nelson Agholor, med en stark diagonal löpning, tagit sig in i end zone med bollen på passning från quarterback Wentz. Hemmalaget tryckte på och sex minuter senare fångade Christian McAffrey in lädret vilket innebar touchdown för pantrarna och ställningen 28-23. Närmare än så kom inte Panthers trots att laget fick ytterligare två chanser till att göra poäng. Först kastade Newton bort bollen för tredje gången i matien och på det andra försöket föll man på 4th down.



Philadelphia ser mycket starka ut inför fortsättningen och i skrivande stund har man bäst record i hela NFC på fem vinster och en förlust, dock med en match mer spelad än främsta utmanarna Green Bay Packers. Nattens förlust blev dyrköpt för Panthers med tanke på att linebackern Luke Kuechly fick utgå med en hjärnskakning. Inte alls bra eftersom detta är den tredje hjärnskakningen han drabbats av de senaste säsongerna. Kuechly är en mycket viktig pusselbit i Panthers försvar och en intressant indikation på detta kunde vi se på att Eagles gjorde alla sina touchdowns efter att han fått kliva av.

