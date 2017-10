Skrällarnas afton

Söndagens matcher bjöd på en hel drös skrällar och oväntade resultat. Fler bortalag än hemmalag vann sina matcher vilket inte hör till vanligheterna.

Söndagens största fiasko och skräll när Atlanta alltså får stryk av usla Miami på hemmaplan trots att man var utvilade efter förra veckans ledighet. Falcons hade ledningen med 17-0 i paus före det galna raset började, likt det ras laget åkte på i Super Bowl mot Patriots. Jay Cutler kastade två touchdowns för gästerna i den tredje kvarten och i den fjärde sparkade Cody Parker två field goals vilket gav Dolphins ledningen och även segern med 20-17.Rob Gronkowski hade en bra kväll för sitt Patriots med två touchdowns i detta heta divisionsmöte. Jets fick en stark start på matchen då man gick upp till 14-0 före bortalaget fick igång maskineriet. Precis innan halvtid lyckades Patriots kvittera och efter paus tog man även ledningen med 21-14. Lagen sparkade sedan varsitt field goal innan matchen var över. Det ska nämnas att Jets fick en touchdown bortdömd då domarna ansåg att Austin Seferian-Jenkins inte hade full kontroll på bollen inne i end zone. Tom Brady blev i och med segern den quarterback som nu vunnit flest matcher i grundserien i historien med totalt 187 vinster och fler lär det bli innan karriärens slut.Efter en skakig inledning på säsongen har Houston Texans fått upp ångan och eftersöndagens seger har man nu gjort över 30 poäng fyra matcher i rad. Deshaun Watson imponerar som QB och rookien kastade i detta möte för 225 yards och tre touchdowns vilket betyder att Watson kastat minst tre TDs i tre raka matcher. Detta är NFL -rekord för en rookie. På tal om nykomlingar så gjorde Browns QB Kevin Hogan sin första match från start men han hade det tufft mot ett stabilt försvar. För lagets coach Hue Jackson innebar denna förlust att han nu har ett record på 1-21 och frågan är om inte Clevelands ledning snart kommer att ge honom sparken.Det är verkligen inte varje dag vi får se en match i NFL bjuda på otroliga 90 poäng. Alvin Kamara och Mark Ingram, running backs i New Orleans, pulvriserade lejonen med totalt 237 yards. Ingram gjorde bäst ifrån sig med 150 yards och två TDs. Detroit låg under med så mycket som 45-10 men efter fyra raka touchdowns var avståndet nere på sju poäng i slutet av den fjärde quartern. Dock punkterade Saints matchen med ännu en TD och slutresultatet skrevs till 52-38.Snackisen efter match var inte att Vikings vann utan att Aaron Rodgers, som varit briljant, skadade sig allvarligt. Det rör sig om ett brutet nyckelben och stjärnan blir troligen borta för sesten av säsongen. Utan sin ordinarie quarterback hade Packers inte mycket att sätta emot ett defensivt skickligt hemmalag som kontrollerade spelet och höll nere siffrorna. Kai Forbath sparkade tre field goals för sitt Vikings och Case Keenum gjorde ännu en stabil insats i Sam Bradfords frånvaroTrots att man saknar vassa recievers och i allmänhet har ett svagt lag så fortsätter Chicago Bears att störa och även vinna mot flertalet lag. I premiären var det nära att björnarna tog en skalp mot Falcons, därefter har man slagit Steelers och under söndagen var det Baltimores tur att duka under. Chicago hade ledningen i hela matchen och även om Ravens tillslut kom ikapp så kunde bortalaget vinna på övertid.Kirk Cousins, quarterback i Redskins, stod för en ojämn insats mot den klubb han som kommande free agent frenetiskt länkas ihop med. På tal om QBs så valde motståndarna att byta ut Brian Hoyer redan efter halva första quartern till förmån för unge C.J Beathard. Washington spelade slarvigt och bjöd in gästande San Francisco i matchen då man tappade en 17 poäng stor ledning. 49ers hade chansen att ta säsongens första seger efter att laget fick bollen under den sista minuten och kunde gå till anfall men Beathard kastade en interception och Redskins kunde andas ut.Kansas var stora favoriter inför den här matchen men tack vare ett stabilt defensivt arbete och ett starkt running game av Le'Veon Bell så kunde Pittsburgh avgå med segern. Hemmalaget fick inte alls något flow i anfallsspelet och den annars så giftige Kareem Hunt var blek med endast 21 yards. Någon som däremot hade en bra kväll var gästernas Antonio Brown som fångade för 155 yards och en touchdown. I och med förlusten för Chiefs så finns det nu inget lag kvar i ligan som är obesegrade den här säsongen.En tuff och hård match mellan två erkänt fysiska lag. Det hela började på ett underhållande vis då Pharoh Cooper i Rams gjorde en 103 yard lång touchdown på Jaguars avspark. I nästa anfall var det hemmalagets tur för en lång TD-run när Leonard Fournette sprang 75 yards. Ännu en märklig score i matchen var när gästerna blockade en punt som man sedan kapitaliserade på. Segern innebar att Rams den här säsongen vunnit alla lagets tre första bortamatcher, något man inte gjort sedan 2001.Första matchen för Adrian Peterson i Arizona-tröjan, efter trejden från Saints, slutade i succé. Den tidigare storstjärnan gjorde två TDs vilket hjälpte hans nya klubb till seger. Cardinals som varit svaga hittills spelade plötsligt riktigt bra igen och quarterback Carson Palmer såg inte alls särskilt rostig ut. Inför den fjärde kvarten hade man ledningen med 31-6 och började slappna av. Detta skulle man inte gjort då Tampa Bay gjorde otroliga 27 poäng på drygt 12 minuter och matchen blev onödigt spännande men Arizona höll tillslut hela vägen. Desto tråkigare för Buccaneers då QB Jameis Winston skadade axel och fick utgå vilket gav Ryan Fitzpatrick chansen. Fitzpatrick spelade bra och kastade tre touchdowns under sin tid på planen.Derek Carr var tillbaka från sin ryggskada men någon värst bra match hade inte amerikanen då han bara kastade för 171 yards som innefattade två interceptions. I övrigt var detta ett tight och tråkigt möte utan särskilt mycket glöd. Raiders hade ett bra läge att ta grepp om matchen när man genom en TD gjorde 16-14 i fjärde kvarten, dock missade italienaren Tavecchio extrapoängen och istället kunde Chargers avgöra med en kick från Nick Novak. Tungt för Oakland som nu torskat fyra raka matcher vilket inte hänt sen 2010.Det var sannerligen skrällarnas afton där ett extremt skadeskjutet Giants lyckades gå och vinna borta i Denver. Försvaret brukar ju vara Broncos starka kort men här var det laget från New York som stängde ner hemmalaget. Att man kunde vinna med alla sina ordinarie recievers Beckham, Marshall och Shepard borta pga skador är starkt och laget spelade för övrigt bättre som grupp utan dessa. Ben McAdoo som är coach i Giants, räddade sitt jobb, iallafall för den här gången.