Avsnitt #21: Tommy Naurin

I det här avsnittet har jag intervjuat en gammal lagkamrat till Afonso, nämligen GIF Sundsvalls målvakt Tommy Naurin. Tommy var lagkamrat med Afonso Alves under säsongerna 2002 och 2003 i Örgryte, vilket var Afonsos första två säsonger i Sverige och även Tommys första säsonger på seniornivå.Tommy Naurin föddes 17 maj 1984 i Göteborg och har Hisingsklubben Lundby IF som moderklubb. Han kom upp i Örgrytes A-lag under 2002 och blev kvar där till och med säsongen 2004. Därefter spelade han tre respektive två säsonger för Falkenberg och Qviding och inför säsongen 2010 bar det av norrut för spel i GIF Sundsvall, då Sundsvall var nere i Superettan . Han har sedan dess varit med om att gå upp i Allsvenskan två gånger, nämligen 2011 och 2014, och borträknat när han har varit skadad har han varit Sundsvalls förstamålvakt sedan han kom dit. Han har även varit klubbens lagkapten sedan säsongen 2015.I den här intervjun pratar vi bland annat om när Tommy Naurin som ung målvakt fick stå i mål när Afonso Alves och Paulinho Guará precis hade kommit till Sverige och svårt jetlaggade stod och nötte avslut, vilka enligt Tommy i princip undantagslöst gick i mål. Tommy pratar även bl.a. om varför han rankar Afonso Alves som den bäste spelaren han har spelat med, om Lars Krogh Gersons mallighet efter Luxemburgs 0-0 borta mot Frankrike och David Bataneros förkärlek för att håna de målvakter han gör mål på under träningar. I slutet av intervjun drar även Tommy en, enligt mig, fantastisk anekdot från när han och Afonso var rumskamrater i samband med en Intertotocupmatch i Nice.