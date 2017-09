Diego syndabock när Cruzeiro blev cupmästare

Diego Ribas missade den avgörande straffen i den brasilianska cupfinalsreturen och hans Flamengo förlorade därmed titeln till Cruzeiro.

Den första nationella titeln för året i Brasilien delades ut inatt. Cruzeiro tog emot Flamengo hemma på ett fullsatt Mineirão i Belo Horizonte för att avgöra finalen i Copa do Brasil. Den första matchen i Rio de Janeiro för tre veckor sedan hade slutat oavgjort 1-1 och returen var därför vidöppen på förhand eftersom regeln om fler gjorda mål på bortaplan inte används i finalen.Det skulle bli en väldigt jämn och tät match med få riktigt klara målchanser. Flamengo inledde piggt och bland annat hade den peruanske landslagsanfallaren Paolo Guerrero en frispark i ribban. Hemmalaget jobbade sig dock in i matchen allteftersom och började skapa möjligheter. Den allra hetaste chansen kom när drygt fem minuter återstod då Flamengos målvakt Alex Muralha misslyckades med att tippa ut ett inlägg varpå Thiago Neves sånär kunde nicka in bollen i öppet mål.Matchen var emellertid mållös efter full tid och straffar tog vid direkt. Fram till rutinerade mittfältaren Diego Ribas skulle slå sitt lags tredje straff i underläge 3-2 hade samtliga spelare satt sina. Då klev en annan rutinerad herre fram i form av Cruzeiros 36-årige målvakt Fábio som kastade sig och räddade straffen vid sin högra stolpe. Några minuter senare kunde Thiago Neves sätta sitt lags femte raka straff i krysset och säkra titeln inför en hemmapublik i extas.Detta var femte gången Cruzeiro vann Copa do Brasil och klubben har lika många titlar som fjolårsmästarna Grêmio, vilket är flest av alla lag. Förutom pokalen och äran i sig innebär detta också att Cruzeiro är första lag från Brasilien att bli helt klart för spel i nästa års Copa Libertadores.