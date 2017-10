Kan Palmeiras utmana om titeln?

Efter att Corinthians åkt på ytterligare en förlust i helgen ser den brasilianska toppstriden ut att kunna bli jämn mot slutet.

För ett par månader sedan såg allt ut att vara mer eller mindre klart. Corinthians ledde brasilianska Série A överlägset och var obesegrade. I mitten av augusti hände dock något. Efter första förlusten hemma mot bottenlaget Vitória följde ytterligare två på de kommande tre matcherna. Det började gå grus i maskineriet men de övriga topplagen hade också svackor och kom aldrig ikapp.Nu har Corinthians en ny dipp och i helgen förlorade man med 1-0 borta mot bottenlaget Ponte Preta. Matchens enda mål nickades in av Lucca, som är på lån från just Corinthians. På de fyra senaste matcherna har Timão endast lyckats ta en enda poäng och det övriga fältet börjar närma sig i toppen. Om Palmeiras vinner hemma mot Cruzeiro natten mot tisdag är avståndet lagen emellan endast tre poäng. På söndag ställs de mot varandra i ett av Brasilien s hetaste derbyn.São Paulo besegrade Santos i San-São-derbyt på Corinthians gamla hemmaarena Pacaembu. Matchen slutade 2-1 sedan alla mål gjorts i första halvlek. Hernanes gjorde en riktigt bra insats och spelade fram till bägge målen för São Paulo. För Santos innebar resultatet att det var tack och adjö för tränaren Levir Culpi. VM-mittfältaren från 2010, Elano, har tagit över tillfälligt. São Paulo tog sig i och med vinsten upp på en ganska trygg position i mitten av tabellen och i nuläget ser inget av de klassiska lagen ut att dras in i den omedelbara streckstriden i botten.